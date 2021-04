Lehrte

Ein Besuch bei Oma, ein wichtiger Präsenztermin? Vielen Menschen gibt es Sicherheit, wenn sie sich vorher einem Corona-Schnelltest unterziehen. Dies ist in Lehrte in zwei Schnelltestzentren sowie mehreren Apotheken möglich.

Zentral und leistungsfähig: die Corona-Schnelltestzentren

Zentral gelegen und gut erreichbar an der Friedrichstraße ist das erst kürzlich eröffnete Corona-Schnelltestzentrum in der dortigen Sporthalle. Bis zu 250 Menschen können dort pro Tag kostenlos getestet werden; die Tests werden an fünf Tagen in der Woche durchgeführt: montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 19.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 15 Uhr. Betreiber ist die Stadt Lehrte, für den Betrieb sorgt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Lehrte. Aktuell sind Voranmeldungen nicht nötig.

Ein zweites Corona-Schnelltestzentrum ist im Vereinsheim des SV 06 Lehrte an der Mielestraße an den Start gegangen. Dieses ist immer dienstags, donnerstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung zum kostenlosen Schnelltest ist auch dort nicht erforderlich.

Corona-Schnelltest: Auch Apotheken führen ihn durch

Auch diese Apotheken bieten Corona-Schnelltests an: die Löwen-Apotheke in Ahlten, die Engel-Apotheke an der Iltener Straße und die Stadt-Apotheke an der Burgdorfer Straße in Lehrte sowie die Apotheken in Hämelerwald und Arpke. Demnächst soll noch die Hubertus-Apotheke in Sievershausen hinzukommen. Die Kapazitäten in den Apotheken liegen jeweils bei etwa 30 Tests täglich.

Der Bund trägt die Kosten

Die testende Einrichtung stellt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung eine Bescheinigung zum Testergebnis aus. Darauf müssen Name, Datum und Uhrzeit vermerkt sein. Der Schnelltest ist nach Probenentnahme zwölf Stunden gültig. Es wird nicht zentral gespeichert, wer seinen wöchentlichen Gratistest bereits bekommen hat. Die Getesteten sollen für die Schnelltests nicht in Vorleistung gehen, die Anbieter rechnen über die KVN und diese dann mit dem Bund direkt ab. Ein Test kostet im Einkauf 6 Euro, der Dienstleister erhält 12 Euro für die Durchführung.

Von Sandra Köhler