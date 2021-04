Lehrte

Das Coronavirus hat die Stadt Lehrte wieder fest im Griff. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also der Wert der in einer Woche neu infizierten Menschen umgerechnet auf 100.000 Einwohner – lag am Montag bei 202. Die Anzahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen stieg über das Wochenende um zwei auf nun 38.

Ein Grund für die steigenden Zahlen: Im Seniorenheim Rosemarie-Nieschlag-Haus in Lehrte hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Wie Regionssprecherin Sonja Wendt bestätigte, wurden am Montag sechs Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Wendt verlaufen die Infektionen seit den Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen in der Regel nicht mehr so schwer. Auch im Rosemarie-Nieschlag-Haus sind fast alle Heimbewohner und ein Großteil der Pflegekräfte geimpft.

Ob auch der Anstieg der Todeszahlen mit dem Ausbruch in dem Heim zusammenhängt, ist unklar. Vom Rosemarie-Nieschlag-Haus war dazu am Montag keine Stellungnahme zu bekommen.

Lehrte ist in der Region mit am stärksten betroffen

Die Stadt Lehrte ist in Sachen Coronavirus wieder eine der am stärksten betroffenen Kommunen in der Region Hannover. Lehrte verbucht aktuell den dritthöchsten Wert nach Seelze (210) und Wennigsen (208). Lehrtes Nachbarstädte Sehnde (63) und Burgdorf (80) weisen deutlich geringere Zahlen auf. Auf die gesamte Region Hannover bezogen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag 150.

Aktuell sind mit Stand vom Montag 147 Menschen in Lehrte mit dem Coronavirus infiziert, seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 sind es insgesamt schon 1898 gewesen.

Von Von Patricia Oswald-Kipper