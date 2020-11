Lehrte

Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Stadtgebiet steigt und steigt. Mittlerweile ist Lehrte die am stärksten von der Pandemie betroffene Kommune in der Region Hannover. Großen Anteil daran hat die Infektionswelle im Seniorenzentrum Gloria-Park, in dem allein 26 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurden. Über weitere Ursachen, die Lehrte zum Corona-Hotspot machen, herrscht jedoch Unsicherheit. Der Anstieg könne aber möglicherweise auf sogenannte Nachfolgeinfektionen unter Angehörigen der im Gloria-Park Erkrankten zurückgehen, sagt eine Sprecherin der Regionsverwaltung.

Die am Mittwochmittag veröffentlichten Zahlen zur Entwicklung der Corona-Infektionen sind für Lehrte in der Tat erschreckend. 193 Menschen wurden als akut erkrankt aufgeführt. Das sind 17 mehr als 24 Stunden zuvor. Die Gesamtzahl aller Lehrter, die seit März positiv auf Covid-19 getestet wurde, kletterte binnen Tagesfrist von 395 auf 420. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Verhältnis von neu Erkrankten innerhalb einer Woche auf umgerechnet 100.000 Menschen angibt, schnellte hoch von 240,8 am Dienstag auf 278,7 am Mittwoch. Laut Regionssprecherin Christina Kreutz haben sich allein in den vergangenen sieben Tagen 125 Menschen in Lehrte neu infiziert.

Lehrte hat den höchsten Inzidenzwert in der Region

Mit dem Inzidenzwert rangiert Lehrte deutlich vor allen anderen Städten und Gemeinden in der Region. Den zweit-und dritthöchsten Wert vermeldete die Region am Mittwoch für Langenhagen (140,4) und Ronnenberg (136,8). Für Lehrtes Nachbarstadt Sehnde wurde ein Inzidenzwert von 63,4 ermittelt. Hochgerechnet auf die gesamte Region Hannover liegt die Zahl bei 130,5.

„Helfen Sie mit, dass die Infektionszahlen in unserer Stadt wieder sinken“. Bürgermeister Frank Prüße (links) und Dündar Kelloglu, Vorsitzender des Präventionsrats, senden einen flammenden Appell an die Lehrter. Quelle: Stadt Lehrte

Die Besorgnis über die hohen Infektionszahlen in Lehrte ist auch im Rathaus groß. Bürgermeister Frank Prüße und der Vorsitzende des Präventionsrates, Dündar Kelloglu, rufen die Menschen in der Stadt nun in einem öffentlichen Brandbrief dazu auf, die Corona-Regeln unbedingt einzuhalten. Der Dynamik, mit welcher sich das Virus in Lehrte ausbreite, müsse man unbedingt entgegenwirken. „Helfen Sie mit, dass die Infektionszahlen in unserer Stadt wieder sinken“, heißt es in dem Schreiben.

Bürgermeister erinnert an Abstand- und Hygieneregeln

Prüße und Kelloglu erinnern die Lehrter insbesondere an die vier Grundregeln: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen und bei Aufenthalten in geschlossenen Räumen vermehrt lüften. „Nur wenn wir uns diszipliniert an die AHA+L-Formel halten, solidarisch und verantwortungsvoll handeln, kann unsere Stadt vor einem unkontrollierbaren Ausbruch des Coronavirus bewahrt werden“, schreiben Prüße und Kelloglu. „Also tragen Sie bitte überall dort Alltagsmasken, wo sich viele Menschen begegnen können. Zeigen Sie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und der Polizei Verständnis, wenn diese Sie im öffentlichen Raum auf die Einhaltung der gegenwärtigen Alltagsregeln aufmerksam machen.“ Die Ausbreitung der Viruserkrankung zu verlangsamen, bedeute auch, ein leistungsfähiges Gesundheitssystem sicherzustellen.

Schließlich betonen der Bürgermeister und der Präventionsratsvorsitzende, dass die Pandemie noch längst nicht vorbei sei. Man müsse sich darauf einstellen, auch in den nächsten Monaten mit ihr zu leben. „Wer jetzt bewusst auf Abstand geht, die physischen Kontakte auf ein Minimum reduziert, schützt nicht nur sich und die eigene Familie, sondern auch andere“, appellieren Prüße und Kelloglu.

Netzwerk bietet Nachbarschaftshilfe an

Beide weisen auch auf das schon im Frühjahr ins Leben gerufene Lehrter Koordinierungsnetzwerk Nachbarschaftshilfe hin. Daran beteiligen sich soziale Initiativen, Vereine, Verbände und Kirchengemeinden. Sie stellen und unterstützen tatkräftig die Helferteams, die in Lehrte und allen Ortsteilen aktiv sind. Sie erledigen zum Beispiel Einkäufe, führen den Hund Gassi und sorgen am Telefon für eine Aufheiterung. Mitarbeiter der Stadtverwaltung fungieren dabei als Vermittler. Sie sind unter Telefon (05132) 505284 und 505271 sowie per E-Mail an (hilfe@lehrte.de) erreichbar.

