Corona in Lehrte: Weinfest fällt aus, Schützenfest ist in der Schwebe

Bis Ende August sollen wegen der Corona-Pandemie alle Großveranstaltungen ausfallen. So lautet seit Mittwochabend die bundesweite Ansage – und sie trifft auch das öffentliche Leben in Lehrte hart. Am Donnerstagvormittag hat das Stadtmarketing sein Weinfest abgesagt, welches stets Anfang August auf dem Rathausplatz stattfindet. Die endgültigen Entscheidungen über das Schützenfest Ende Juli und die Rocknacht des Motorradvereins im Juni stehen noch aus. Auch die Veranstalter des Bluesfestivals und des Citylaufs Anfang September sind noch unsicher, ob und wie sie weiter planen sollen.

„Ich gehe davon aus, dass das Weinfest ausfällt, alles andere wäre wagemutig“, sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins. Beim Weinfest stünden und säßen die Menschen stets dicht an dicht. Auch wenn möglicherweise weit weniger als 1000 Menschen kämen, könne man solch ein Fest wegen der enormen Ansteckungsgefahr nicht verantworten, meint Truffel. „Es macht mich traurig, dass so vieles vom gesellschaftlichen Leben in der Stadt wegbricht.“

Lehrtern entgeht der Spaß, den Winzern die Einnahmen

Mit den am Fest beteiligten Winzern, die teils schon seit Jahrzehnten regelmäßig nach Lehrte kommen, habe es bisher nur die üblichen mündlichen Absprachen gegeben. Die schriftlichen Verträge werde man nun nicht wie geplant im Mai rausschicken. Den Winzern entgingen damit nicht nur die Einnahmen aus dem Fest, sondern auch die Möglichkeit, gleichzeitig ihre Stammkundschaft in Lehrte und der Umgebung zu beliefern.

Den für den 17. Mai geplanten Parkhauslauf hatten das Stadtmarketing und die veranstaltende Firma Hellmich bereits vor einiger Zeit abgesagt. Mehrere andere Großveranstaltungen in Lehrte sind indes noch in der Schwebe. Der Motorradverein hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass seine Rocknacht am Fuhrenweg am 13. Juni über die Bühne gehen kann. Man werde sich erst einmal zusammensetzen und beratschlagen, sagt Jürgen Sievers aus dem Vorstand. Man wolle auch noch abwarten, welche Konkretisierungen und Auflagen die Bundesländer nun für Großveranstaltungen erlassen.

Dicht an dicht: Das Festzelt ist beim Schützenfest oft sehr voll mit Menschen. In diesem Jahr darf das wegen der Corona-Krise so nicht sein. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Beim Lehrter Schützenkollegium herrscht mit Blick auf das für Ende Juli geplante Schützenfest ebenfalls noch keine endgültige Klarheit. „Wir müssen das erst einmal durchsprechen, offiziell ist noch nichts abgesagt“, betont Florian Reetz, Vorsitzender des Schützen-Corps, am Donnerstag. Wenn man das Fest ausfallen lasse, entgehe den Lehrtern nicht nur ein großes Fest, es seien 24 Schausteller und der Festwirt betroffen. Möglicherweise komme auch eine Verschiebung der viertägigen Großveranstaltung auf September in Betracht. Aber das hänge von Terminfragen bei allen Beteiligten ab.

Von der bisherigen Ansage für Großveranstaltungen nicht betroffen sind das Bluesfestival am ersten Sonnabend im September sowie der für den 11. September geplante Citylauf. Doch auch beim Blues-Verein und beim Lehrter SV herrscht derzeit noch Unsicherheit.

So sieht es beim Bluesfestival am Rodelberg aus: Auch diese Ur-Lehrter Großveranstaltung steht wegen Corona auf der Kippe. Quelle: privat (Archiv)

Man habe für das Bluesfestival ganz bewusst noch keine große Werbung gemacht, sagt Vorstandsmitglied Jens Veenhuis. Auch der Vorverkauf der Eintrittskarten sei noch nicht angelaufen. Mitte Mai müsse man aber entscheiden, was mit dem Festival am Rodelberg in diesem Jahr passiert. Bis dahin hoffe man auf mehr Klarheit in Detailfragen – etwa in jener, ob die zwei gebuchten internationalen Bands im September überhaupt nach Deutschland einreisen dürften. „Und dann muss man sehen, wie es weitergeht“, meint Veenhuis.

Im Lehrter SV (LSV), der den Citylauf organisiert, gibt es derzeit wöchentliche Telefonkonferenzen in der Vorstandsrunde. Ob man auf Lehrtes größte Sportveranstaltung in diesem Jahr verzichten werde, werde in dieser Runde ebenfalls in absehbarer Zeit entschieden, meint LSV-Geschäftsführer Ralf Thomas. Denn Anmeldeverfahren und konkrete Vorbereitungen bräuchten in der Regel mehrere Monate Vorlauf.

Gibt es im Herbst andere kleine Feste?

Truffel indes wirf den Blick schon weiter nach vorn. Die Stadtmarketing-Geschäftsführerin spricht davon, möglicherweise für die Zeit nach dem 1. September „schöne, kleine Formate für Aktionen“ zu entwerfen, zum Beispiel ein Moonlight Shopping. So etwas sei man gerade den Händlern in Lehrte dann schuldig.

Von Katja Eggers und Achim Gückel