Lehrte

Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen, jedes überflüssige Treffen in Gruppen vermeiden: Es ist höchste Zeit, die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu beachten. Deutschlandweit steigt die Zahl der Infizierten weiter an. Und auch in Lehrte sind immer mehr Menschen infiziert. Am Dienstagmittag, 27. Oktober, meldete die Region Hannover 63 an Corona infizierte Menschen im Stadtgebiet. Das sind fünf mehr als am Montag und sogar 19 mehr als noch am Freitag, 23. Oktober.

Damit stieg auch die Sieben-Lage-Inzidenz (Infizierte auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) in Lehrte auf 89,2. Am Montag hatte der Wert noch 80,3 betragen. Damit gehört Lehrte zu den derzeit am stärkten betroffenen Städten und Gemeinden in der Region Hannover. Nur Ronnenberg (152,8) und Wennigsen (104,5) wiesen am Dienstag einen höheren Wert auf. Die Nachbarstädte Burgdorf (19,1) und Sehnde (29,6) sind hingegen derzeit relativ gering belastet. Der Durchschnittswert für die gesamte Region betrug am Dienstagmittag 66,5. Insgesamt haben sich in Lehrte seit März 320 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Anzeige

Stadtverwaltung sieht keinen Hotspot in Lehrte

Die Lehrter Verwaltung hatte unlängst darauf hingewiesen, dass es im Stadtgebiet trotz der relativ hohen Anzahl von Infizierten bislang keinen nachweislichen Hotspot für die Verbreitung des Covid-19-Virus gegeben habe. Es werde vielmehr in persönlichen Kontakten in Gruppen oder Familien übertragen.

Am Dienstagnachmittag präzisierte die Stadtverwaltung zudem, in welchen Bereichen der City ab Mittwoch laut Allgemeinverfügung der Region eine Maskenpflicht gilt. Es sind die Fußgängerzonen des Zuckerzentrums sowie der südlichen Burgdorfer Straße und das komplette Neue Zentrum zwischen Burgdorfer Straße und Poststraße. Auch auf dem Rathausplatz gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Darüberhinaus empfiehlt die Stadt dringend, im Banhofstunnel Maske zu tragen. Auch dort könne nicht immer der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Polizei und städtischer Ordnungsdienst werden nun verschärft auf die Einhaltung der Regeln achten, heißt es weiter.

Von Achim Gückel