Lehrte

Das Rosemarie-Nieschlag-Haus an der Iltener Straße ist derzeit der Corona-Hotspot Nummer eins in Lehrte. Bei zehn Bewohnerinnen und Bewohnern des Alten- und Pflegeheims sowie drei Personen aus dem Pflegepersonal ist das Virus nachgewiesen worden. Diese Zahlen hat Gunnar Schulz-Achelis, Sprecher des Regionalverbunds Diakonische Altenhilfe, jetzt mitgeteilt. Er betont aber, dass sämtliche positiv Getesteten frei von Krankheitssymptomen seien. Mitarbeitende sowie Seniorinnen und Senioren des Altenheims waren bereits vor mehreren Monaten gegen Corona geimpft worden.

Kenntnis von dem Corona-Ausbruch erhielten die Verantwortlichen im Nieschlag-Haus laut Schulz-Achelis, nachdem ein Bewohner in ein Krankenhaus eingewiesen worden war und dort positiv auf das Virus getestet wurde. „Sofort wurde bei allen Bewohnern und Mitarbeitenden ein Schnelltest durchgeführt“, schreibt Schulz-Achelis in einer Mitteilung. Diese Tests hätten zunächst zwei Verdachtsfälle beim Personal sowie sieben bei den Seniorinnen und Senioren ergeben.

PCR-Tests bei Bewohnern und Mitarbeitenden

Daraufhin sei das Gesundheitsamt informiert worden, das bereits am Montag bei sämtlichen 84 Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung sowie allen 77 Angestellten den gründlicheren PCR-Test vorgenommen habe. In insgesamt 13 Fällen gab es ein positives Resultat. Am Montag war zunächst von nur insgesamt acht Infizierten die Rede gewesen – sechs Bewohner sowie zwei Beschäftigte.

Laut einer Sprecherin der Region verlaufen die Infektionen nach der Impfung in der Regel nicht mehr so schwer. Das Rosemarie-Nieschlag-Haus ist dennoch für Besucher zurzeit geschlossen und steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Sieben-Tage-Inzidenz für Lehrte sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz (neu Infizierte innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner) für Lehrte ist unterdessen gesunken. Am Donnerstagmittag gab die Region Hannover einen Wert von 173,2 an. Tags zuvor hatte er noch bei 195,4 gelegen. Die höchsten Werte in der Region hatten am Donnerstag die Städte Seelze (224,7) und Langenhagen (213,6), den niedrigsten hatte Sehnde mit 63,1. Aktuell sind für Lehrte 143 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gemeldet.

Von Achim Gückel