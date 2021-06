Hannover

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie im März vergangenen Jahres mindestens 1035 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern in der Region Hannover mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht einem Anteil von knapp 5 Prozent an der Zahl aller Krankenhausbeschäftigten. Eingerechnet sind hier alle Mitarbeiter – also auch in der Verwaltung, in den technischen Bereichen oder in den Laboren. Wie hoch der Anteil der Infizierten beim medizinischen Personal ist, bleibt unklar.

Ziel liegt vermutlich deutlich höher

Zudem ist die Zahl der infizierten Mitarbeiter insgesamt voraussichtlich deutlich höher, weil das Gesundheitsamt der Region nur die Klinikmitarbeiter erfasst hat, die in der Landeshauptstadt oder im Umland wohnen. Aber in die Kliniken in der Region pendeln auch zahlreiche Mitarbeiter aus den umliegenden Landkreisen. Wie viele Pendlerinnen und Pendler sich mit dem Virus infiziert haben, ist nicht klar. Außerdem ist eine Klinikmitarbeiterin oder ein Klinikmitarbeiter an einer Coronainfektion gestorben.

Die Region nennt die Zahlen in der Antwort auf eine Anfrage des CDU-Fraktionschefs in der Regionsversammlung, Bernward Schlossarek. Weitere Angaben macht die Verwaltung aber nicht. So bleibt unter anderem unklar, in welcher Klinik es eine besondere Häufung von Corona-Fällen in der Mitarbeiterschaft gegeben hat. Ungeklärt bleibt auch, wie viele Patienten sich während ihres Aufenthalts in einem Krankenhaus infiziert haben und wie viele nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

„Künftig besser vorbereiten“

Als Folge der Zahl der Infizierten in den Kliniken fordert Schlossarek, sich intensiver um Schutzkleidung zu kümmern, um besser auf mögliche künftige Epidemien vorbereitet zu sein. „Der Mangel an hochwertigen Schutzmasken und an Schutzausrüstungen in der ersten Phase der Pandemie war ein Skandal“, betont er. Deshalb müsse sich das Land auf künftige Pandemien besser vorbereiten. Denn fehlende Schutzkleidung bedeute nicht nur für Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte sondern auch für Patientinnen und Patienten ein erhöhtes Risiko.

Im Februar hatte sich das Corona-Virus in der Psychiatrie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ausgebreitet. In den vergangenen Monaten war es in Krankenhäusern der Region mehrmals zu größeren Corona-Ausbrüchen gekommen, unter anderem in Neustadt und in Lehrte.

Von Mathias Klein