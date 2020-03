Hannover

In der Region Hannover gibt es drei neue nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Wie die Region Hannover am Mittwochmittag mitteilte, haben sich eine Frau und ein Mann aus Seelze sowie ein Mann aus der Landeshauptstadt mit dem Virus infiziert. Allen dreien gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte Regionssprecherin Sonja Wendt mit. Die Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne, das Gesundheitsamt ist dabei, die Kontaktpersonen der drei Infizierten zu recherchieren.

17 Fälle in der Region Hannover

In der Region gibt es damit insgesamt 17 bestätigte Coronafälle. Im Uetzer Ortsteil Eltze, in Hannover und in Seelze stehen derzeit mehr als 250 Menschen unter häuslicher Quarantäne.

Am Dienstag waren sechs Neuinfektion in Hannover bekannt geworden. Zu den Infizierten in der Landeshauptstadt gehören zwei Polizisten.

Niedersachsen verschärft Maßnahmen

Unterdessen werden die Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus immer strenger. Regionspräsident Hauke Jagau hatte am Dienstag Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern in geschlossenen Räumen untersagt. Landesgesundheitsministerin Carola Reimann hat das am Mittwoch auf Veranstaltungen unter freiem Himmel ausgeweitet. Davon betroffen sind etwa auch Fußballspiele wie das Aufeinandertreffen von Hannover 96 gegen Dresden am Sonntag. Unterdessen überlegt das Wissenschaftsministerium, vorerst alle Theatervorstellungen in Niedersachsen abzusagen.

Von Mathias Klein