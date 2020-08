Lehrte

Die Zahl der Lehrter, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist innerhalb weniger Tage deutlich angestiegen. Nach dem Wochenende meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover sechs Covid-19-Patienten. Am Freitag waren es noch drei, am Donnerstag lediglich ein Erkrankter – nachdem es über Wochen in Lehrte keine Patienten gab. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 85 Lehrter erkrankt.

Keine Hinweise auf Familienfeier oder Reise

„Es gibt keinen Hinweis auf eine Familienfeier oder auf Reiserückkehrer, auf die die Infektionen zurückzuführen sind“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Vielmehr ergebe sich der Anstieg aus dem „allgemeinen Infektionsgeschehen“. Seine Kollegin Tanja Schulz hatte am Freitag erklärt, die neuen Infektionen ergäben sich aus der Vernachlässigung der Abstands- und Hygieneregeln, die im privaten Bereich zu beobachten seien. Das Gesundheitsamt empfehle deshalb, dass trotz der Lockerungen die Kontakte bei Treffen in der Öffentlichkeit oder im privaten Kreis weiterhin überschaubar blieben.

Lehrte gehört nach Angaben des Gesundheitsamtes zu den zehn Kommunen in der Region Hannover, in denen seit Ausbruch der Pandemie Anfang März die Zahl der Covid-19-Infektionen pro 100.000 Einwohner stets unter der Marke von 200 lag.

Von Antje Bismark