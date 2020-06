Die Firma Hellmann Worldwide Logistics, die in Lehrte eine Niederlassung hat, nutzt als erster Kunde den Megahub in Lehrte. In der Schnellumschlaganlage, nur 100 Meter vom großen Hellmann-Lager in Ahlten entfernt, wurden am Montagabend 40 sogenannte Ladeeinheiten von Lastwagen mit Hilfe eines Krans auf einen Güterzug geladen. Die sogenannten Wechselbehälter wurden dann Richtung Bayern gefahren, wo sie entladen und per Transportern zu ihren Zielen gebracht wurden.

Nicht einmal zwei Minuten dauere es, eine Einheit vom Lkw auf den Güterzug zu laden, berichtet Dirk Baerbock, Leiter Intermodaler Verkehr bei Hellmann. Hellmann plant, in Lehrte zunächst täglich 40 Ladeeinheiten mit Gütern auf einen Zug zu setzen. Gleichzeitig kommt täglich ein Güterzug mit 40 Ladeeinheiten für Hellmann in Lehrte an, die dann von Lehrte aus an die Kunden weiterverteilt werden. Mit der Nutzung der neuen Güterumschlaganlage spart Hellmann täglich 40 Touren zwischen dem Lager in Lehrte und dem bisher genutzten Güterumschlagterminal in Hannover-Linden. Durch die Konzentration auf Lehrte werde der Verkehr in Hannover entlastet und folglich auch der CO2 -Ausstoß maßgeblich reduziert, sagt Baerbock.

An dem Eisenbahnknoten in Lehrte laufen Strecken aus Skandinavien, Polen und den Benelux-Ländern zusammen. Die gleichzeitig gute Anbindung an den Straßenverkehr durch die unmittelbare Nähe zur A 2 und A 7 biete Hellmann nun die Möglichkeit, den sogenannten kombinierten Verkehr weiter auszubauen, sagt Hellmann-Sprecherin Christiane Brüning.