Die Stadt Lehrte steuert auf finanziell schwierige Zeiten zu. Die Lösung: In Lehrte müssen die Steuern erhöht werden. Das hat Bürgermeister Frank Prüße (CDU) bei der Vorstellung seines Haushaltsentwurfs für die Jahre 2022 und 2023 gefordert. Er schlägt eine deutliche Anhebung der Grund- sowie der Gewerbesteuer vor, die in den kommenden fünf Jahren etwa 16,8 Millionen Euro mehr Einnahmen ins Stadtsäckel spülen sollen. Das sei Geld, das die Stadt Lehrte angesichts steigender Ausgaben dringend brauche, machte Prüße deutlich.

Der Bürgermeister skizzierte die finanzielle Prognose für die Stadt am Mittwochabend im Rat sehr nüchtern und ohne allzu großes Wehklagen. Doch die Zahlen, die er präsentierte, haben es in sich. Geplanten Einnahmen von 106,5 und 101 Millionen Euro für die nächsten zwei Jahre stehen prognostizierte Ausgaben von jeweils rund 120 Millionen Euro gegenüber. Das strukturelle Defizit würde sich bis Ende 2023 auf rund 25 Millionen Euro türmen, rechnete Prüße vor. Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 wäre sogar mit einem Minus von zusammen 50 Millionen Euro zu rechnen.

Überschuss im Jahr 2020, erfreulicher Trend in 2021

2020 habe die Stadt Lehrte zwar noch mit einem Überschuss erwirtschaftet, und auch 2021 setze sich dieser „erfreuliche Trend“ fort, sagte Prüße. Doch eine verantwortungsvolle Haushaltsplanung sei nur mit belegbaren und vorhersehbaren Zahlen machbar. Und diese ergäben ein düsteres Bild. Weil die Finanzen der Stadt im Wesentlichen an den Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer hingen, komme sie um eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer nicht herum, konstatierte Prüße. Letztmals hatte Lehrte diese Sätze im Jahr 2015 erhöht. Zudem wären ohne aktives Gegensteuern der Lehrter Finanzpolitiker die derzeit noch stattlichen Rücklagen von 24,4 Millionen Euro im Jahr 2026 nicht nur verbraucht, sondern 14 Millionen im Minus.

Im Einzelnen schlägt Prüße nun eine Steigerung des sogenannten Hebesatzes für die Grundsteuern von derzeit 440 Punkte auf 500 sowie für die Gewerbesteuer von 440 auf 500 vor. Für Grundstücksbesitzer würden die Grundabgaben im Regelfall also um etwa 13 Prozent steigen. Im Vergleich der Kommunen in der Region liege der Satz für die Grundsteuer A derzeit bei 497,4 und für die Grundsteuer B bei 510 Punkten. Lehrte würde mit den neuen Sätzen etwa in der Mitte der in der Region Hannover von 430 bis 600 Hebepunkten liegenden Skala sein.

Kommt die Steuererhöhung?

Welche Kosten konkret durch die Steuererhöhung auf Grundstücks- und Hausbesitzer in Lehrte zukommen könnten, hängt vom sogenannten Messbetrag ab, den die Finanzbehörden in jedem Einzelfall festlegen. Dabei kommt es unter anderem auf das Alter einer Immobilie an. Besitzer eines etwa zehn Jahre alten Einfamilienhauses in der Kernstadt auf einem rund 500 Quadratmeter großen Grundstück würden durch die geplante Steuererhöhung nach einer ersten Schätzung etwa 75 Euro mehr Grundsteuer pro Jahr zahlen müssen.

Ob es zur Steuererhöhung kommen wird, ist nun Gegenstand der politischen Beratungen, die sich über den gesamten Winter hinziehen werden. Der städtische Doppelhaushalt für 2022 und 23 soll am 23. März endgültig beschlossen werden.

Bürgermeister sendet Warnung an den Rat

Prüße warnte in seiner Rede am Mittwochabend indes davor, auf die von ihm vorgeschlagenen Steuererhöhungen zu verzichten und übte dabei auch verdeckte Kritik an früheren Ratsbeschlüssen. Die Mehreinnahmen seien notwendig, „da das Aufgabenportfolio der Stadt Lehrte bisher durch politische Ratsbeschlüsse in nahezu allen Fällen ohne Refinanzierungsplan ausgeweitet wurde“, sagte er und zitierte schließlich eine Bemerkung der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des Lehrter Haushalts 2021. Die Aufsichtsbehörde hatte eine „strukturelle Unterdeckung“ festgestellt, die zeige, „dass die Stadt Lehrte in den nächsten Jahren Maßnahmen ergreifen sollte, um einer Ergebnisverbesserung zu erreichen“.

Der Bürgermeister mahnte nun dazu die Ausgaben der Stadt neu zu durchleuchten und sie einer strengen Aufgabenkritik zu unterziehen. Kurz gesagt: Prüße will ermitteln, wo die Stadt sparen kann. Dazu wolle man einen externen Projektsteurer an Bord holen, kündigte das Stadtoberhaupt an.

