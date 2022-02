Lehrte

Die CDU in Lehrte fordert eine Verbesserung der Barrierefreiheit in der Stadt, damit auch mobilitätseingeschränkten Bürgerinnen und Bürgern die größtmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Bei einem Termin in der Innenstadt informierten sich die Mitglieder der CDU-Ratsfraktion und des Stadtverbandsvorstands gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban aus Springe jetzt über die Situation rund um den Bahnhofstunnel.

Dazu nahmen die Lokalpolitiker sogar Maß mit einem Zollstock. Das Ergebnis: Bei den Fahrstühlen – insbesondere an den Endseiten des Tunnels – mangelt es an Platz. „Mit einem elektrischen Rollstuhl oder einem Zwillingskinderwagen hat man erhebliche Probleme, den Fahrstuhl zu nutzen“, sagte Lehrtes CDU-Vorsitzende Heike Koehler.

Kuban will mit der Deutschen Bahn Lösungen finden

Auch liege der Aufzug an der Bahnhofstraße in einer dunklen Ecke, in der sich viele Einwohnerinnen und Einwohner in den Abendstunden unsicher fühlten. Deshalb will Kuban sich mit den Verantwortlichen der Deutschen Bahn dazu in Verbindung setzen und um Lösungen für die Probleme bitten. Dabei müsse auch geprüft werden, inwieweit das Gebäude des bald schließenden Reisezentrums genutzt werden könne. In diesem sieht der Bundestagsabgeordnete durchaus Potenzial für einen größeren Fahrstuhlschacht oder eine Rampe.

Alicia Werner (von links), Heike Koehler, Tilman Kuban, Marco Quesse und Jonas Schlossarek von der CDU wollen sich für mehr Barrierefreiheit in Lehrte einsetzen. Quelle: privat

„Es muss noch viel in Sachen Barrierefreiheit passieren“

Die CDU-Fraktion im Lehrter Rat will nun auch andere Stellen im Stadtgebiet auf ihre Barrierefreiheit kritisch unter die Lupe nehmen und entsprechende Missstände benennen. „In Lehrte muss noch viel in Sachen Barrierefreiheit passieren. Wir werden uns im Stadtrat für die erforderlichen Verbesserungen einsetzen und mit entsprechenden Anträgen Vorschläge unterbreiten“, sagte Koehler.

Von Gabriele Gerner