Burgdorf/Lehrte

Cineasten erwartet in der kommenden Woche in den Lichtspielhäusern in Lehrte und Burgdorf einiges – und zwar für die ganze Familie. So trifft ein genialer Spion auf eine bezaubernde Eiskönigin, ein Ermittler mit Humor auf einen jungen Mann mit Downsyndrom, der eine Reise unternimmt.

Knives Out –Mord ist Familiensache. Drama/Komödie (freigegeben ab 12 Jahren).

Dem flotten Werbespruch eines Weinguts „Familie kann man sich nicht aussuchen, den Rotwein schon“ würden die Abkömmlinge des weltberühmten Krimiautors Harlan Thrombey ( Christopher Plummer) samt Anhang zustimmen. Jeder von ihnen würde wohl lieber im stillen Kämmerlein ein Gläschen trinken, statt mit der Mischpoke im herrschaftlichen Landhaus den 85. Geburtstag des Patriarchen zu feiern. Und dann das: Am nächsten Morgen wird der schwerreiche Mann tot aufgefunden mit einem Messer in der Hand und einer Halswunde. Klarer Fall von Selbstmord, oder? Dann taucht der von einem unbekannten Auftraggeber engagierte Privatdetektiv Benoit Blanc ( Daniel Craig) auf und beginnt ganz harmlos, „ein paar Fragen“ zu stellen – und damit die Gäste in Panik zu versetzen.Niemand sagt hier die Wahrheit. Trauer wird nur geheuchelt, es regiert die Gier nach Geld. Bald wetzt jeder das Messer. Nun legt Spürnase Blanc erst richtig los.

Neue Schauburg Burgdorf am Do, Fr, Sa und Di um 20 Uhr, am So um 19.30 Uhr.

Spione undercover. Animationsfilm (freigegeben ab 6 Jahren).

Lance Sterling ist cool, charmant und geschickt. Kurz gesagt: Er ist der großartigste Geheimagent der Welt. Schon unzählige Male hat er die Welt vor dem Untergang bewahrt und sah dabei auch noch unverschämt gut aus. Dafür ist er jedoch auch auf die Erfindungen und Gadgets von Walter angewiesen, der in so ziemlich jeder Hinsicht das komplette Gegenteil von Lance ist: Denn der Schrauber ist zwar ein wissenschaftliches Genie, der Umgang mit seinen Mitmenschen fällt ihm dafür aber umso schwerer. Als sich Sterling eines Tages allerdings in eine Taube verwandelt, müssen die beiden zusammenarbeiten, wie noch nie zuvor.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr und Sa um 17 Uhr, am So um 16.45 Uhr, am Di um 17.15 Uhr.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Drama/Familie (ohne Altersbeschränkung).

Berlin im Jahr 1933: Die Machtergreifung Hitlers steht bevor. Das bringt Familie Kemper in höchste Not. Vater Arthur gilt als bekennender Feind Hitlers. Nur dank eines Anrufs kann er in letzter Minute fliehen. Ihm folgt seine Familie – Ehefrau Dorothea sowie Anna und Sohn Max – zunächst in die Schweiz, später nach Paris. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Judith Kerr.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Die Eiskönigin 2. Abenteuer und Musical (ohne Altersbeschränkung).

In der filmischen Fortsetzung der Abenteuer der Schwestern Anna und Elsa genießen die beiden ihr ruhiges Leben in Arendelle, bis eines Tages eine eigenartige Unruhe Elsa ergreift und eine geheimnisvolle Stimme sie in den Wald lockt. Diese verspricht Elsa Antworten auf all ihre Fragen: Warum ist sie so, wie sie ist? Warum hat gerade sie magische Kräfte? Mit Anna, Olaf, Sven und Kristoff bricht sie auf, das Rätsel zu ergründen.

Neue Schauburg Burgdorf am Di um 14.30 Uhr, das Andere Kino Lehrte am Mi um 15 Uhr.

Cats. Musical (ohne Altersbeschränkung).

Regisseur Tom Hooper hat das gleichnamige Broadway-Musical fürs Kino adaptiert. „Cats“ handelt von dem Katzenstamm Jellicles, von dem jedes Jahr eine Katze ausgewählt wird, um in den Katzenhimmel aufzusteigen und wiedergeboren zu werden.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 17 Uhr.

The Peanut Butter Falcon. Abenteuer (freigegeben ab 12 Jahren).

Zak ist in einem Altenheim untergebracht, obwohl er erst 22 ist. Irgendwie hat sich kein anderer Platz gefunden für den jungen Mann mit Downsyndrom, der einen Traum hat: Er will nach Florida und dort bei seinem Idol „ Salt Water Redneck“ in die Wrestling-Schule gehen. Nach einem Ausbüxversuch landet er auf dem Boot des Krabbenfischers Tyler, der von zwei nicht ganz zu Unrecht auf ihn wütenden Kollegen verfolgt wird. Wie’s weitergeht, ist unschwer zu erraten. Zachary Gottsagen als Zak und Shia LaBeouf als Tyler entwickeln während ihrer an Mark Twains „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ erinnernden Flussfahrt wunderbare Momente humorvoller Spontanität.

Das Andere Kino Lehrte am Fr, Sa, Mo und Di um 20 Uhr, am Do um 20 Uhr (OmU).

Alle wollen das Beste für Benni ( Helena Zengel). Aber keiner weiß, wie er dem blonden Mädchen mit der Wut im Bauch helfen kann. Zuallererst gilt das für Frau Bafané ( Gabriela Maria Schmeide) vom Jugendamt. Benni gilt schon in ihrem Alter als hoffnungsloser Fall. Keiner will sie haben. Der Anti-Gewalt-Trainer Micha ( Albrecht Schuch) nimmt Benni mit in die Hütte ohne Strom und ohne Internet in der Lüneburger Heide. So ist „Systemsprenger“ ein ebenso knallharter wie einfühlsamer Film, der nicht nur von Benni erzählt, sondern auch von der Hilflosigkeit der Helfer. Sie versuchen sich an der Quadratur des Kreises: Was Benni braucht, sind feste emotionale Bindungen. Und genau diese können, ja dürfen professionelle Betreuer nur bis zu einem gewissen Maß zu ihr aufbauen.

Das Andere Kino Lehrte am Do um 9.30 Uhr.

Auf Augenhöhe. Familie/Komödie (freigegeben ab 6 Jahren).

Im Mittelpunkt steht das elfjährige Heimkind Michi, das sich auf die Suche nach seinem Vater macht. Als er ihn endlich findet, erfüllt sich sein größter Traum - bis er erfährt, dass sein Vater Tom kleinwüchsig ist. Damit wird Michis Vorstellung von seiner idealen Vaterfigur total auf den Kopf gestellt. Der Weg der beiden zueinander ist schwierig: Michi schämt sich für Tom, und der wiederum ist enttäuscht über die Ablehnung seines Sohnes. Als sich die beiden schließlich doch annähern, bringt ein unerwartetes Ereignis noch einmal alles durcheinander.

Das Andere Kino Lehrte am Fr um 16 Uhr.

Parasite. Drama/Komödie/Thriller (freigegeben ab 16 Jahren).

Das Andere Kino zeigt als Wochenfilm den aktuellen südkoreanischen Film „Parasite“: Familie Ki lebt in ärmlichen Verhältnissen ganz unten auf der sozialen Leiter. Der Putz ihrer Wohnung im Tiefparterre blättert ab, in den Ecken breitet sich Schimmel aus, der Müll staut sich. Die Eltern Ki-taek und Chung-sook sind arbeitslos, die fast erwachsenen Kinder, der Sohn Ki-woo und die Tochter Ki-jung unterstützen die Familie mit Gelegenheitsjobs. Ihr Leben ändert sich als ein Freund Ki-woo eine Tutorenstelle am anderen Ende der Stadt, am anderen Ende der sozialen Leiter vermittelt. Im mondänen, modernistischen Haus der Familie Park soll er der Tochter Englischstunden geben.

Das Andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr.

Von Antje Bismark