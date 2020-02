Diese Filme laufen aktuell in den Kinos in Burgdorf und Lehrte

Burgdorf/Lehrte

Die Filmauswahl in der Neuen Schauburg in Burgdorf und im Anderen Kino in Lehrte reicht von A wie Abenteuer über K wie Komödie bis S wie Satire. Beide Kinos haben vier neue Filme im Angebot.

Jojo Rabbit. Satire, Kriegsfilm (freigegeben ab zwölf Jahre)

Das Andere Kino Lehrte zeigt die Satire von Regisseur Taika Waititi als Wochenfilm, die mit Prädikat „Besonders wertvoll“ ausgezeichnet ist. „ Jojo Rabbit“ wurde beim Toronto International Film Festival 2019 vom Publikum zum Siegerfilm gewählt. Die Komödie mit Scarlett Johansson und Taika Waititi in den Hauptrollen begeisterte das Publikum der kanadischen Metropole. Der Streifen spielt in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges: Der kleine Jojo Betzler ( Roman Griffin) wächst nicht nur in der liebevollen Obhut seiner alleinerziehenden Mutter Rosie ( Scarlett Johansson) auf, sondern auch in der des ganzen Reichs. Gerade erst hat er im Ferienlager gelernt, wie man Granaten richtig wirft und wie wichtig es ist, dass viele blonde Nachkommen gezeugt werden. Jojo kann es schon gar nicht erwarten, selbst Mitglied der Partei zu werden, und hat sogar einen besonderen besten Freund: Adolf Hitler ( Taika Waititi) persönlich – na ja, zumindest fast, denn Jojo bildet sich Hitler nur ein.

Das Andere Kino in Lehrte am Do um 20 Uhr in Originalfassung mit deutschen Untertiteln sowie am Fr, Sa, Mo und Di um 20 Uhr auf Deutsch.

Amelie rennt. Abenteuerfilm (freigegeben ab sechs Jahre)

Einen Film für die ganze Familie zeigt das Andere Kino unter der Rubrik „Wertvoll für Umsonst“: Die 13-jährige Amelie ist in Berlin aufgewachsen und neigt zu einer gewissen Sturheit und Aufmüpfigkeit. Sie ist wenig begeistert, als sie nach einem schweren Asthmaanfall von ihren Eltern in eine Klinik in Südtirol verfrachtet wird. Amelie lässt sich von niemandem Vorschriften machen – und statt sich dort helfen zu lassen, nimmt sie Reißaus. Doch sie tritt nicht etwa den langen Heimweg nach Berlin an, sondern flüchtet in die Alpen. In den Bergen trifft die misstrauische Amelie auf einen mysteriösen 15-jährigen Jungen mit dem Namen Bart, der ihr Vertrauen gewinnt, als er ihr das Leben rettet. Gemeinsam brechen sie schließlich auf eine Reise zu einem sagenumwobenen Berggipfel auf, wo der Legende nach jede Krankheit geheilt werden kann – auch Asthma.

Das Andere Kino Lehrte am Fr um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Distelfink. Thriller (freigegeben ab zwölf Jahre)

Das Drama, das den Zuschauer schnell in seinen Bann zieht, zeigt das Lehrter Kino in seiner Reihe Filmkunst-Sonntag. Im Alter von 13 Jahren besucht Theo Decker (Ansel Elgort) mit seiner Mutter Audrey ( Hailey Wist) das New Yorker Metropolitan Museum, als dort ein Terroranschlag verübt wird. Theo überlebt diesen, seine Mutter nicht. In der Folge der Nachwirkungen der Explosion drängt ihm ein sterbender alter Mann nicht nur seinen Ring auf, sondern auch eins der faszinierenden Gemälde aus dem Museum. Es zeigt einen Distelfink. Theo versteckt das kostbare Gemälde eines holländischen Altmeisters, welches fortan als bei der Explosion verschollen gilt, bei sich. Das Bild wird sein kostbarster Schatz und wird seinem Leben eine neue Richtung geben.

Das Andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr

Spione Undercover – eine wilde Verwandlung. Animationsfilm (freigeben ab sechs Jahre)

Für diesen Animationsfilm hat US-Star Will Smith Pate gestanden. Er gibt Superspion Lance Sterling seine Gesichtszüge – zumindest so lange, bis dieser zur Taube mutiert. Diese Verwandlung hat er dem jungen Wissenschaftler Walter Beckett zu verdanken. Was Lance mit Coolness, Charme und Überheblichkeit gelingt, macht Walter durch Erfindungsreichtum und Intelligenz wieder wett. Sein wissenschaftliches Genie erfindet die Gadgets, die Lance bei seinen abenteuerlichen Missionen nutzt. Als die Ereignisse eine unvorhergesehene Wendung nehmen, müssen sich Walter und Lance plötzlich auf völlig andere Art und Weise aufeinander verlassen. Und wenn dieses seltsame Pärchen nicht lernt, als Team zu arbeiten, ist die gesamte Welt in Gefahr.

Das Andere Kino Lehrte am So um 15 Uhr.

Enkel für Anfänger. Komödie (freigegeben ab sechs Jahre)

Auf Nordic Walking und Seniorenkurse an der Uni haben die Rentner Karin ( Maren Kroymann), Gerhard ( Heiner Lauterbach) und Philippa ( Barbara Sukowa) keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Philippa, die als Patenoma von Leonie das Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften Großelternschaft. Im Handumdrehen haben sie zwei „lebhafte“ Patenenkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Lego-Steine an den Füßen kleben. Drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene: hyperaktive Patchwork-Geschwister, stirnrunzelnde Helikoptereltern und alleinerziehende Mütter mit ihren Tinder-Profilen inklusive ...

Neue Schauburg Burgdorf am Do, Fr, Sa, So und Di um 20 Uhr sowie Fr und So um 17.15 Uhr

Die Wolf Gäng . Kinder- und Jugendfilm (freigegeben ab sechs Jahre)

Die Neue Schauburg bietet am Wochenende zwei Nachmittagsvorstellung mit dem Fantasyfilm um den jungen Vampir Vlad, der kein Blut sehen kann. Vlad (Aaron Kissov) ist mit seinem Vater Barnabas ( Rick Kavanian) nach Crailsfelden gezogen, einer fantastischen Stadt voller Feen, Hexen, Trolle, Zwerge – und Vampire. Gleich am ersten Tag in der berühmtesten magischen Schule der Welt passiert Vlad etwas richtig Peinliches: Beim Anblick eines Blutstropfens muss er sich vor versammelter Mannschaft übergeben. Zusammen mit Faye, einer Fee mit Flugangst, und Wolf, einem Werwolf mit Tierhaarallergie, ist er die Lachnummer der ganzen Schule. Der gutmütige Hausmeister Hannappel lenkt die Wolf-Gäng allerdings in die richtige Richtung, und so kommen die sympathischen Antihelden einer geheimnisvollen Verschwörung rund um Bürgermeister Louis Ziffer auf die Spur – ein Film mit pädagogischem Ansatz.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 17.15 Uhr und So um 14.30 Uhr.

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Drama (ohne Alterseinschränkung)

Regisseurin Caroline Link will in ihrem Film die Nazizeit aus dem Blickwinkel eines Kindes zeigen. Berlin, 1933: Anna ist erst neun Jahre alt, als sich ihr Leben von Grund auf ändert: Um den Nazis zu entkommen, muss ihr Vater nach Zürich fliehen; seine Familie folgt ihm kurze Zeit später. Anna lässt alles zurück, auch ihr geliebtes rosa Stoffkaninchen, und muss sich in der Fremde einem neuen Leben voller Herausforderungen und Entbehrungen stellen.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 17 Uhr.

Butenland. Dokumentarfilm (freigegeben ab zwölf Jahre).

Als Milchbauer in dritter Generation versorgt Jan Gerdes auf seinem Hof im Norden Deutschlands dreißig Kühe und verkauft erfolgreich Biomilch und Käse. Doch er hadert mit seinem Gewissen, als er seine Kühe bei sinkender Milchleistung an den Schlachthof verkaufen muss. Nach Burnout und Scheidung trifft er den Entschluss, seinen Hof aufzugeben. An dem Tag, als alle Kühe zum Schlachthof gebracht werden sollen, fehlt der Platz für die letzten zwölf. Anstatt einen neuen Transport zu bestellen, fassen er und seine Partnerin Karin Mück den Entschluss, die Kühe auf dem Hof zu behalten. Es ist die Geburtsstunde von Hof Butenland. Jan und Karin entwerfen mit ihrem Projekt ein Gegenmodell zur Nutztierhaltung, bei dem die Bedürfnisse der Tiere im Mittelpunkt stehen, fernab jeglicher wirtschaftlicher Interessen.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Von Anette Wulf-Dettmer