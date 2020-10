Burgdorf/Lehrte

Langeweile muss in der Kinowoche vom 1. bis 7. Oktober weder bei Kleinen noch Großen aufkommen. In Burgdorf zeigt die Neue Schauburg unter anderem den Familienfilm „Max und die wilde 7“ und die Animation „Scooby!“ für den Nachwuchs. Ältere können sich dort die Romanze „After Truth“ anschauen, während „ Tenet“ der Wochenfilm im Anderen Kino Lehrte ist.

After Truth. Romanze (freigegeben ab 12 Jahren).

Im zweiten Teil der After-Romanverfilmung von Anna Todt dreht sich alles um die Frage: Wie wird es weitergehen mit Tessa und Hardin? Seit sie die Wahrheit über ihn erfahren hat, fühlt Tessa ( Josephine Langford) sich verraten und steht ganz alleine da. Ist er wirklich der tiefgründige, nachdenkliche Typ, in den sie sich verliebt hat oder war er die ganze Zeit über ein Fremder? Hardin ( Hero Fiennes-Tiffin) bittet Tessa um Verzeihung für alles, was zwischen ihnen passiert ist. Doch neben der Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe ist bei Tessa auch die Angst, wieder von ihm enttäuscht zu werden. Und mit Tessas Arbeitskollegen Trevor ( Dylan Sprouse) liegt Eifersucht in der Luft.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr, Sa und Die um 20 Uhr.

Max und die wilde 7. Familienfilm (ohne Altersbeschränkung).

Max’ ( Jona Eisenblätter) Mutter ist Altenpflegerin. Als sie für ihren Job in einer Seniorenresidenz in eine Ritterburg zieht, muss auch der Neunjährige mit. Anfangs findet er die luxuriöse Seniorenresidenz alles andere als cool, doch dann begegnet er der „Wilden 7“. Die drei Senioren von Tisch sieben sind alles andere als spröde. Vera ( Uschi Glas), Horst ( Thomas Thieme) und Kilian ( Günther Maria Halmer) erzählen Max viele fantastische Geschichten. Als in der Residenz wiederholt Schmuck gestohlen wird, entschließen sich die vier, den Fall zu lösen und stürzen sich in ein Abenteuer voller Überraschungen.

Neue Schauburg am Sa um 17 Uhr.

Scooby! Voll verwedelt. Animation/Abenteuer (freigegeben ab sechs Jahren).

Dieser Film von Tony Cervone ist eine Hommage an den Cartoon-Helden Scooby Doo, der durch die Samstag-Morgen-Zeichentrickfilme im US-amerikanischen Fernsehen Kult wurde. „Scooby! Voll verwedelt“ zeigt, wie Shaggy zum ersten Mal auf Scooby trifft und die beiden beste Freunde werden. Als sie kurze Zeit später auf die jungen Hobby-Detektive Fred, Velma und Daphne treffen, ist das die Geburtsstunde der Agentur Mystery Inc. Diese klärt regelmäßig scheinbar unerklärliche Phänomene auf. Als die Agentur in finanzielle Schwierigkeiten gerät, sieht ein potenzieller Investor keine Verwendung für Shaggy und Scooby. Doch der Superschurke Dick Darstadly plant Übles.

Neue Schauburg Burgdorf am So um 14.30 Uhr.

Auf der Couch in Tunis. Komödie (freigegeben ab 6 Jahren)

Die Psychoanalytikerin Selma ( Golshifteh Farahani) flüchtet während der Revolution in Tunesien nach Frankreich. Als sie Jahre später in ihre Heimat Tunis zurückkehrt, eröffnet sie in der Hauptstadt eine Praxis für Psychoanalyse. Richtig begeistert sind ihre Freunde und Familie von der Idee anfangs nicht, doch es dauert nicht lange, bis die ersten Patienten auftauchen. In ihrer Praxis bespricht sie nicht nur die Sorgen ihrer Patienten, sondern wird auch mit den verschiedensten Weltbildern und Ansichten konfrontiert.

Neue Schauburg Burgdorf am So um 17.15 Uhr.

Marie Curie – Elemente des Lebens. Drama (freigegeben ab 12 Jahren)

Der Film mit dem Originaltitel „Radioactive“ erzählt die Geschichte der Nobelpreisträgerin Marie Curie und ihres Ehemannes Pierre Curie. Er basiert auf der Graphic Novel „Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout“ von Lauren Redniss, die von Jack Thorne für den Film adaptiert wurde. Regie führte die iranisch-französische Comiczeichnerin Marjane Satrapi. 1891 kommt Marie nach Paris, um an der Sorbonne Physik zu studieren. Als Frau hat sie dabei mit erheblichen Widerständen zu kämpfen, ist die Wissenschaft doch von Männern dominiert. Doch dann trifft sie Pierre Curie. Beide verlieben sich ineinander. Gemeinsam entdecken sie die Elemente Polonium und Radium. 1903 werden die Curies mit einem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet. Als Pierre stirbt, vertieft sich Marie noch rückhaltloser in die Arbeit. Ein zweiter Nobelpreis, in Chemie und für sie allein, ist der Lohn. Doch die Beschäftigung mit der Radioaktivität fordert ihren Tribut.

Neue Schauburg Burgdorf am So um 19.45 Uhr.

I still believe. Drama/Biografie (freigegeben ab 6 Jahren).

Der Film beruht auf der wahren Geschichte des christlichen Singersongwriters Jeremy Camp (K.J. Apa). Mit Anfang 20 begegnet der aufstrebende Musiker Melissa ( Britt Robertson) und verliebt sich Hals über Kopf in die junge Frau. Melissa erwidert nicht nur seine Liebe, sondern teilt auch den Glauben mit ihm. Doch als seine Freundin eine Krebsdiagnose erhält, steht das Leben der beiden von jetzt auf gleich Kopf. Jeremy möchte Melissa trotzdem heiraten – gegen viele Widerstände. Doch kurz vor der Hochzeit ereilt die beiden die nächste Hiobsbotschaft.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 17 Uhr.

Das zweite Leben des Monsieur Alain. Drama/Komödie (ohne Altersbeschränkung)

Als Manager eines Automobilkonzerns ist Alain ( Fabrice Luchini) immer im Stress und arbeitet bis zur Erschöpfung, schließlich vertritt er die Meinung, dass er sich nach dem Tod ausruhen könne. Deshalb ignoriert der Geschäftsmann kleinere Schwäche- oder Ohnmachtsanfälle, bis ein Schlaganfall ihn aus seinem Leben reißt und er sich wieder neu orientieren muss. Nun hat er mit Sprach- und Gedächtnisstörungen zu kämpfen, weshalb ihn die Logopädin Jeanne (Leïla Bekhti) in seinem Alltag unterstützt.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Tenet. Science Fiction/Action (freigegeben ab 12 Jahren).

Bei „ Tenet“ handelt sich um einen spannungsgeladenen Triller mit jeder Menge knallharter Actionszenen, die das Feuilleton der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ als eine Art Männerballett in Kampfanzügen beschreibt. Es geht um nichts anderes als um das Überleben der ganzen Menschheit auf der Erde. Ein einziger Mann ( John David Washington) tritt an zur großen Rettungsmission, bei der das Geschehen der realen Zeit schon mal entgleitet und er in die Welt internationaler Geheimdienste eintaucht. Der Held kommt darin mit einem einzigen Wort aus: Tenet. Es soll ihm Türen öffnen. Außerdem kann der Spezialagent Raum und Zeit scheinbar mühelos überwinden. Alles beginnt mit einem bewaffneten Giftüberfall auf ein voll besetztes Opernhaus. Was folgt, ist ein bizarrer Tanz ebenso ganzkörpermaskierter wie gewaltbereiter Männer. Unterlegt mit der auf Effekt abzielenden Fiktion von einer Technologie, die abgeschossene Kugeln auf wundersame Weise schon mal zurück in den Pistolenlauf befördert.

Das andere Kino Lehrte am Do um 20 Uhr (2D, OmU) am Fr, Sa, So (2D), Mo und Die um 20 Uhr.

