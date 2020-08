Diese Filme zeigen die Kinos in Burgdorf und Lehrte vom 22. bis 26. August

Burgdorf / Lehrte

Drei Rentner im besten Alter und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Ein Agent, der die Welt retten soll und ein Igel mit einer Schwäche für Verfolgungsjagden. In der Neuen Schauburg in Burgdorf gibt es diese Woche viel zu sehen.

Neue Erfahrungen: Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) auf dem Spielplatz. Quelle: Studiocanal

Enkel für Anfänger. Komödie (freigegeben ab sechs Jahren).

Die drei Rentner Philippa ( Barbara Sukowa), Karin ( Maren Kroymann) und Gerhard ( Heiner Lauterbach) haben weder Lust auf Nordic Walking noch auf Seniorenkurse an der Uni. Philippa findet schnell eine neue Aufgabe. Als Patenoma erfährt sie erstmals das Großelternglück und bringt ihre beiden Freunde dazu, ebenfalls eine Patenschaft einzugehen. Auf einmal sind Karin und Gerhard Patengroßeltern von zwei aufgedrehten Patchwork-Geschwistern, haben eine Hüpfburg im Garten und begegnen erstmals in ihrem Leben dem Familienwahnsinn zwischen Patchwork, alleinerziehenden Müttern und Helikoptereltern.

Neue Schauburg in Burgdorf am Sa um 20 Uhr.

Scooby! Voll verwedelt. Animation/Komödie (freigegeben ab sechs Jahren).

Der sprechende Detektivhund Scooby Doo und seine vier Freunde Shaggy, Fred, Velma und Daphne sind zurück. Die fünf Detektive kennen sich bereits seit ihrer Kindheit und haben gemeinsam schon zahlreiche Fälle gelöst. Bei ihrer ersten Begegnung rettet der junge Shaggy die ängstliche Dogge Scooby Doo vor der Polizei. Kurz darauf begegnet das Duo den drei Hobbydetektiven Fred, Velma und Daphne. Aus dieser Begegnung entsteht die Mystery Incorporated und die fünf Detektive werden zu Spezialisten für Übernatürliches. Als Erwachsene stehen sie nun vor dem größten Rätsel aller Zeiten. Eine Verschwörung bedroht die Erde. Der Geisterhund Cerberus soll auf sie und ihre Bevölkerung losgelassen werden. Die Detektive versuchen, diese „Hundeapokalypse“ aufzuhalten. Dabei stoßen sie auf Scoobys Geheimnis und ein Vermächtnis, das größer ist, als sie alle jemals gedacht haben.

Neue Schauburg in Burgdorf am So um 16.30 Uhr.

Nur die Füße tun mir leid – 900 Kilometer Jakobsweg. Dokumentation (ohne Altersbeschränkung).

Den ersten Schritt machte Gabi Röhrl in St. Jean-Pied-de-Port, genau wie schon viele Tausende Pilgerer vor ihr. In St. Jean-Pied-de-Port beginnt einer der bekanntesten Pilgerwege: der Jakobsweg. Über 800 Kilometer passieren Wanderer steile Bergpässe, karge Hochebenen und grüne Landschaften. Röhrl filmte ihre Reise mit ihrer Kamera, daraus entstanden ist ein Dokumentarfilm über Neugierde und Herausforderungen. Röhrl wanderte nicht nur von den Pyrenäen nach Santiago de Compostela. Ihr Abenteuer geht noch weiter bis an das Ende der Welt, dem Kap Finisterre.

Neue Schauburg am So um 19.30 Uhr.

Jim Carrey als Dr. Robotnik in einer Szene des Films „Sonic the Hedgehog“. Quelle: Paramount Pictures/dpa

Sonic the Hedgehog. Animation (freigegeben ab sechs Jahren).

Der kleine, blaue Igel Sonic mit den großen, treuen Augen hat es in sich. Er flitzt und kugelt wie ein Blitz über die Leinwand. So schnell, wie er rennen kann, redet er auch und hat immer einen frechen Spruch auf Lager. Sonic musste vor außerirdischen Bösewichten fliehen und soll sich jetzt auf der Erde möglichst unauffällig verhalten. Der neugierige und energiegeladene Igel beobachtet staunend die Erdbewohner. Als er dem Provinzpolizisten Tom ( James Marsden) über den Weg läuft, findet der flitzende Igel schließlich in ihm einen Freund. Als die beiden zufällig ins Visier von Terroristen geraten, nimmt Sonics Abenteuer seinen Lauf.

Neue Schauburg in Burgdorf am Di um 17 Uhr.

Verwechslungskomödie: Arthur und César in einer Szene des Films „Das Beste kommt noch“. Quelle: Foto: Concorde

Das Beste kommt noch. Verwechslungskomödie (ohne Altersbeschränkung).

Arthur ( Fabrice Luchini) und César ( Patrick Bruel) halten zusammen wie Pech und Schwefel, obwohl ihre Temperamente verschieden sind. Der introvertierte Medizinprofessor Arthur trauert noch seiner Ex-Frau hinterher. César hingegen gibt auch mit Ende 40 den Draufgänger. Ein Zufall führt dazu, dass Arthur von Césars Krebserkrankung erfährt, von der dieser noch nichts ahnt. Arthurs Versuch, dem Freund schonend beizubringen, dass er nur noch ein halbes Jahr zu leben hat, scheitert kläglich in nervösen Verhaspelungen. Am Ende ist César davon überzeugt, dass nicht er, sondern Arthur sterbenskrank ist, womit die Gleise für eine Verwechslungskomödie verlegt sind.

Neue Schauburg am Di um 20 Uhr.

Tenet. Actionfilm (freigegeben ab zwölf Jahren).

Ein Agent ( John David Washington) bekommt den Auftrag, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Bei seiner Mission sollen ihm lediglich ein Wort und die Fähigkeit der Inversion helfen. Das Wort Tenet, das nicht viel mehr bedeutet als Glaubenssatz, soll ihm die Türen öffnen. Mit seiner Fähigkeit, Raum und Zeit umzukehren, soll er sich den bösen Mächten stellen und alles Erdenkliche tun, um die Welt vor einem grausamen Schicksal zu bewahren.

Neue Schauburg in Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Von Leona Passgang