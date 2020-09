Arpke/Immensen/Sievershausen

Was gefällt jungen Menschen am Leben in Arpke, Immensen und Sievershausen besonders gut? Was weniger? Was wünschen sie sich für die Dorfregion der drei Nachbarorte? Diese und ähnliche Fragen können junge Leute zwischen 13 und 27 Jahren aus den drei Ortschaften jetzt in einem Jugendworkshop im Rahmen der Sozialen Dorfentwicklung gemeinsam diskutieren. Der Workshop findet am Dienstag, 8. September, von 17 bis 19 Uhr im Innenhof des Jugendzentrums Arpke an der Ahrbeke 4 statt.

„Um die Dörfer für alle Altersklassen zukunftsfähig zu gestalten, sind die Ideen und Meinungen der jungen Menschen für die Entwicklung der Dörfer wichtig“, heißt es in einer Einladung der Stadt Lehrte. In dem Workshop sollen die jungen Menschen die Möglichkeit bekommen, sich gemeinsam mit anderen über ihre Dorfregion auszutauschen. Zudem werden die Ergebnisse der Onlinebefragung unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen diskutiert und Projektideen weiterentwickelt. Für Getränke und Snacks ist gesorgt, coronabedingte Hygiene- und Abstandsregeln werden berücksichtigt.

Anzeige

Lesen Sie auch: Soziale Dorfentwicklung: So geht es in den Projektgruppen weiter

Weitere HAZ+ Artikel

Die Stadt bittet aus organisatorischen Gründen um Anmeldungen per E-Mail an hitzmann@koris-hannover.de oder jarrit.kohring@lehrte.de. Anmeldefrist ist der 4. September. Der Workshop ist auf 30 Personen begrenzt. Weitere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt gegeben. Hintergrund der Veranstaltung ist das Modellvorhaben Soziale Dorfentwicklung der Dörfer Immensen, Sievershausen und Arpke als Dorfregion.

Von Achim Gückel