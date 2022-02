Edeka-Markt in Sehnde-Rethmar soll Mitte 2023 eröffnen

Rethmar

Noch ist das Grundstück an der Bundesstraße 65 am östlichen Ortsausgang Rethmars eine Brache. Doch schon bald soll dort etwas entstehen, worauf die Menschen in dem stetig wachsenden Dorf lange gewartet haben – ein kleiner Supermarkt. Wenn alles glatt läuft, kann der Edeka-Markt Mitte 2023 eröffnen. Das hofft zumindest der Investor.

Seit Schließung des Dorfladens fehlt der Nahversorger

2019 hatte der von der Unternehmerfamilie Digwa betriebene Dorfladen an der Ortsdurchfahrt in Rethmar nach sieben Jahren seine Türen für immer geschlossen. Die Umsätze dort waren nach Angaben der Betreiber zu gering. Auch wenn viele Rethmarer froh waren, den Dorfladen im Ort zu haben, führte sie der Weg zum Großeinkauf nach Sehnde oder Lehrte.

Bei einer Umfrage des des Forschungsprojektes „Dynamik der Nahversorgung in ländlichen Räumen“ des Thünen-Instituts in Braunschweig konnten die Leute in Rethmar im Jahr 2020 mitteilen, was ihnen in Sachen Nahversorgung wichtig ist. Damals nahmen auch Verantwortliche von Edeka mit Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch Kontakt auf, der diese wiederum mit der Stadt Sehnde an einen Tisch brachte. Im November 2020 stand dann fest, dass am Ortsausgang Richtung Evern ein Markt entstehen soll.

2019 gab der Dorfladen Rethmar auf und schloss seine Türen. Jetzt werden die Räume zu einem Immobilien- und Baubüro umgebaut. Quelle: Sandra Köhler

Parkplatz mit 70 Plätzen

Investor und Bauherr ist die Part AG aus Bad Gandersheim, die im Auftrag von Edeka Minden-Hannover einen Markt sowie einen Parkplatz mit 70 Plätzen plant, den Edeka dann mietet. „Wir hoffen, noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten beginnen zu können“, teilt Projektentwickler Matthias Giese mit. „Eine Fertigstellung wäre dann Mitte 2023 möglich“, meint er.

Bereits Mitte 2020 hatte die Part AG das Grundstück gekauft. Auch der langfristige Mietvertrag mit Edeka Minden-Hannover ist bereits abgeschlossen. Die planerischen Verfahren sind Giese zufolge beendet, der Bebauungsplan sei bereits verabschiedet. „Zurzeit arbeiten wir noch an einigen Details für die Erschließung, um dann nach dem städtebaulichen Vertrag auch den Erschließungsvertrag mit der Stadt Sehnde abzuschließen“, sagt Giese.

„Ob sich die Pandemie auf die Materialbeschaffung und den Baufortschritt auswirken wird, können wir so pauschal nicht sagen, das müssen wir abwarten, leider steigen aber weiterhin die Preise dramatisch“, meint Giese. Bei einem ähnlichen Bauvorhaben in Börßum im Landkreis Wolfenbüttel sei die Part AG aber bisher recht gut durchgekommen und werden den Markt Ende März übergeben können. Rethmars Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch ist indes optimistisch: „Wir freuen uns, dass es demnächst wieder einen Einkaufsladen in Rethmar geben wird.“

Von Sandra Köhler