Aligse

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben – dieses Sprichwort bewahrheitete sich für die 16-jährige Edith Ende der Fünfzigerjahre. Auf einer Zugfahrt nach Vöhrum mit ihren Freundinnen lernte sie ihren heutigen Ehemann Hermann kennen. Am Donnerstag, 9. Juli, feiern die beiden das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Im Abteil der Mädchen saßen damals mehrere junge Männer der Fußball-Herrenmannschaft vom SV 06 Lehrte. Unter ihnen: Hermann Arbter. Die Spieler waren auf dem Weg zum Pokalspiel in Vöhrum. Vom ersten Moment an fand Edith den damals 20-jährigen Hermann mehr als sympathisch. Und auch Hermann hatte ein Auge auf Edith geworfen. „Diese ganze Art von ihr gefiel mir“, sagt der 83-jährige Hermann Arbter noch heute. Sie verabredeten sich zu einem Bummel durch Lehrte und trafen sich fortan regelmäßig.

Die Eltern wollten, dass sie sich mit dem Heiraten Zeit lassen

Und dann sollte eigentlich alles ganz schnell gehen: Edith und Hermann wollten sofort heiraten, doch die Eltern mahnten, sich damit Zeit zu lassen. So war es den beiden Verliebten gar nicht so unrecht, als sich Nachwuchs ankündigte. Nach der Geburt des ersten Sohnes gaben dann beide Elternpaare letztendlich ihren Segen zu der Verbindung.

Konflikte wurden nie vor Anderen ausgetragen

Nach der Heirat zogen die Frischvermählten mit Ediths Eltern zusammen in das Haus in Aligse, in dem sie heute noch wohnen. Bald kam der zweite Sohn zur Welt und einige Jahre später eine Tochter. Zwischen Hermann und Edith herrschte meistens Einigkeit. „Und wenn wir Konflikte hatten, haben wir das nie vor Anderen ausgemacht“, sagt Edith Arbter.

Jahrelang baute Hermann Arbter gemeinsam mit Verwandten das Haus in Eigenarbeit aus – neben seiner Arbeit als Maschinenschlosser bei Volkswagen in Hannover. Edith widmete sich neben der Kindererziehung und dem Haushalt auch gern ihrem Garten. „Wir hatten Bohnen, Erbsen und Spinat und kochten viel frisches Gemüse“, erzählt sie.

„Bubi“ war viele Jahre lang im Fußball aktiv

In seiner Freizeit sang Hermann Arbter im Männergesangverein Aligse, auch im Fußballspielen war der als „Bubi“ bekannte Spieler lange Zeit aktiv. Ein enges familiäres Netzwerk und ein großer Freundeskreis bereicherte das Leben der Arbters. In den Ferien fuhr die Familie oft nach Österreich oder an die Ostsee. Mit gemischten Gefühlen erinnern sich die Arbters noch an ihr erstes Auto, einen Opel Rekord. „Wir haben den Wagen geliebt, aber er hat uns oft im Stich gelassen“, berichtet Hermann Arbter mit einem Schmunzeln.

Inzwischen fahren die Kinder die beiden Senioren zu Terminen und erledigen die Einkäufe für sie. Ein 26-jähriger Enkel wird bald zu den Arbters ins Haus ziehen. Darauf freuen sie sich sehr. Ihre Diamantene Hochzeit feiern Edith und Hermann Arbter, bedingt durch die Corona-Kontaktbeschränkungen, nur im kleinen Kreis. Im November wird die Diamantbraut 80 Jahre alt. „Da kann ich dann vielleicht im größeren Stil feiern“, hofft sie.

Von Gabriele Gerner