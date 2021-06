Hannover

Die Inzidenzwerte gehen stark zurück, die Menschen kommen wieder in die Innenstädte zum Einkaufen – jetzt überlegen vor allem kleinere Kommunen im Umland, wie sie den örtlichen Handel und die Gastronomie unterstützen können.

Lehrter Vorbild ist Peine

Die Städte gehen dabei unterschiedliche Wege. Für eine spektakuläre Aktion hat man sich in Lehrte entschieden. Dort soll jeder Bürger mit Hauptwohnsitz in Lehrte einen 10-Euro-Gutschein geschenkt bekommen. Mit dem Gutschein kann man dann bei Lehrter Einzelhändlern und Gastronomen bezahlen.

Alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Lehrte sollen den Gutschein per Post bekommen. Vorbild ist dabei eine ähnliche Aktion in der Nachbarstadt Peine. In der Region Hannover ist das Lehrter Gutschein-Projekt bislang einmalig.

Wunstorf geht anderen Weg

Für das lokale Konjunkturprogramm hatte es im Rat der Stadt eine breite Mehrheit für die Aktion gegeben. Kritik kam allerdings von den Grünen, sie sprachen von einem Gießkannenprinzip, bei dem längst nicht alles Geld bei jenen Geschäften ankomme, die es wirklich nötig hätten. Stattdessen schlugen die Grünen andere Aktionen wie Feste oder einen Verzicht für die Gebühren für Außengastronomie vor.

Einen anderen Weg zur Unterstützung des örtlichen Handels und der Gastronomie hat die Stadt Wunstorf gewählt. Dort ist im Rathaus unter der Regie von Bürgermeister Rolf Axel Eberhardt (CDU) ein ganzes Bündel für ein lokales Konjunkturprogramm entstanden. Neben einem Gebührenverzicht für die Außengastronomie gehört dazu auch die „unkomplizierte Stundung von Grund- und Gewerbesteuer“, keine Gebühren für Märkte und Veranstaltungen auf Festplätzen und unter anderem die Förderung von Veranstaltungen in der Innenstadt. Eberhardt denkt auch jetzt schon über den Weihnachtsmarkt nach, der könnte vergrößert und verlängert werden. Das läuft alles übrigens unter dem Motto: „Wunstorf bleibt die schönste Innenstadt der Region.“

„Hannover macht fast nichts“

Nicht ganz so weitreichend sind die Maßnahmen in der Landeshauptstadt. Hannover verzichtet in diesem Jahr auf Gebühren für Tische und Stühle vor Lokalen. Auch bietet die Stadt den Inhabern von Geschäften oder Gastronomiebetrieben in städtischen Gebäuden die Stundung der Mietzahlungen an.

Das sei viel zu wenig, meint der Wirtschaftsexperte der CDU-Ratsfraktion, Jens-Michael Emmelmann. „Es gibt im Rathaus keinen Willen, über Wirtschaftsförderung nachzudenken“, betonte er. Emmelmann wünscht sich unter anderem ein Aussetzen der Parkgebühren. Außerdem sollten die Händlergemeinschaften Geld von der Stadt bekommen, „damit können sie dann Feste oder andere Aktionen organisieren, um die Menschen in die City oder in Stadtteilzentren zu holen“, erläutert der CDU-Politiker. Und er verweist auf Hildesheim, wo die Stadt leere Geschäfte mietfrei Start-up-Unternehmen zur Verfügung stellt.

Region prüft Lehrter Gutschein

Nicht jede Kommune sei für jede Aktion zur Stützung von lokalem Handel und lokaler Gastronomie geeignet, sagt Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg (SPD). Beispielsweise sei Uetze nur ein Grundzentrum. Backeberg kümmert sich derzeit aber intensiv um einen elektronischen Marktplatz, auf dem Uetzer Händler ihre Waren dann auch im Internet anbieten können.

Beim Lehrter Gutschein prüft übrigens die Region Hannover, ob das Verteilen der Gutscheine rechtmäßig ist. Ein Bürger hatte sich bei der Region beschwert. Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) ist sich aber sicher, dass es nichts zu beanstanden gibt.

Unterdessen hat die Stadt Hannover freien Eintritt für Kinder in die Freibäder während der Sommerferien angekündigt. Die Grünen-Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin, Frauke Patzke, schlägt freien Eintritt für Kinder in den Zoo vor. Zudem sollten alle Kinder und Jugendlichen jetzt kostenlose Freizeitangebote erhalten, wie zum Beispiel Sport- oder Musikunterricht.

Von Mathias Klein