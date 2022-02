Einsatz in Lehrte: Feuer beschädigt Dach eines Einfamilienhauses

Lehrte

Feuerwehreinsatz in Lehrte: Im Ortsteil Röddensen ist am Sonnabendabend in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten.

Der Alarm ging in der Regionsleitstelle gegen 22.35 Uhr ein. Zunächst war ein Schwelbrand in dem Einfamilienhaus an der Celler Straße gemeldet worden. Tatsächlich handelte es sich aber um ein Feuer – die Flammen waren offenbar im ersten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Aus dem Dach drang der Qualm.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Auch eine Drehleiter war im Einsatz. Um besser an den Brandherd zu kommen, wurde nach Angaben von Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger die Dachhaut geöffnet.

Über die Höhe des Schadens am Gebäude ist bislang nichts bekannt.

Von Britta Mahrholz