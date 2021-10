Lehrte

Bei der Aktion „WirSindLehrt“e haben mehr als 20.000 Menschen aus der Stadt ihre 10-Euro-Gutscheine für den Einkauf im lokalen Handel und in der Gastronomie genutzt. Das ist das Resultat, dass der städtische Wirtschaftsförderer Tobias Neumann jetzt vermeldet hat. Er zieht eine eindeutige Bilanz für die außergewöhnliche Aktion. „Ich bewerte das Ergebnis positiv“, sagt Neumann.

Die Aktion fand von Mitte Juli bis Ende August statt. 45.144 Menschen mit Wohnsitz in Lehrte, vom Säugling bis zum Greis, hatten dabei einen aus dem Etat der Stadt finanzierten 10-Euro-Gutschein geschenkt bekommen, um damit die lokale Geschäftswelt nach dem Corona-Lockdown etwas anzukurbeln. 75 Läden, Restaurants und Kneipen machten mit und nahmen die Wertbons entgegen. Bis Ende September hatten die Händler Zeit, die Gutscheine bei der Stadt einzureichen und abzurechnen. Exakt 20.781 Bons kamen auf diese Weise ins Rathaus zurück. Rund 46 Prozent aller Lehrterinnen und Lehrter haben also von dem Geschenk der Stadt Gebrauch gemacht.

In Peine liegt die Quote deutlich höher

Ob diese Quote als gut oder schlecht zu bewerten ist, mag Neumann nicht abschließend beurteilen. Es gebe dafür nicht allzu viele Vergleichsmöglichkeiten. „Aber ich freue mich über das Ergebnis, und die Teilnehmenden waren fast ausschließlich positiv gestimmt“, sagt er. In Lehrtes Nachbarstadt Peine hatte es in zwei ähnlichen Aktionen im Frühjahr 2020 und in diesem Sommer deutlich höhere Rücklaufquoten gegeben. Von den rund 50.000 ausgegebenen 10-Euro-Gutscheinen wurden dort 35.915 eingelöst.

Dass die Aktion „WirSindLehrte“ trotz der deutlich schwächeren Quote als in Peine ein Erfolg gewesen ist, steht für Neumann aber fest. Gut 415.000 Euro seien auf diese Weise in die lokalen Geschäfte und gastronomischen Betriebe geflossen. Denn um einen Gutschein einzulösen, hatte jeder Kunde noch 10 Euro drauflegen müssen.

Nicht alle Branchen profitieren gleichmäßig

Allerdings hätten nicht alle Branchen gleichmäßig gut von der Aktion profitiert. Buchhändler etwa hätten besonders viele der Gutscheine entgegennehmen können. Dort wurden sie in der Ferienzeit unter anderem für den Kauf von Schulbüchern verwendet. Bei der Buchhandlung Böhnert, C&A und dem Elektrofachgeschäft Expert im Zuckerzentrum sowie bei Best Labels und dem Spielwarenhändler Beckmann Henschel im Neuen Zentrum war schon weit vor Ablauf der Aktion das Kontingent von maximal 1000 einzulösenden Gutscheinen ausgeschöpft – was mitunter zu Unmut bei der Kundschaft führte. In anderen Branchen seien deutlich weniger Bons zum Einkauf genutzt worden, sagt Neumann. „Einige Geschäfte haben nicht so stark profitiert, aber dort freut man sich auch über die Aktion.“

Der Wirtschaftsförderer nennt im Zusammenhang mit dem Kassensturz auch einige interessante Randnotizen. In den gastronomischen Betrieben zum Beispiel seien in der letzten Woche der Aktion besonders viele Gutscheine eingelöst worden. „Das war ein bisschen wie eine Torschlusspanik, dass man die Gutscheine nicht mehr rechtzeitig loswird“, sagt Neumann schmunzelnd. Mitunter hätten ganze Familien ihre Gutscheine zusammengelegt, um gemeinsam schick essen zu gehen.

„Wir haben gezeigt, Was Lehrte im Handel alles bietet“

Ein Kunde habe zudem erzählt, er lebe zwar schon seit 30 Jahren in Lehrte, habe aber nun einen bestimmten Laden zum ersten Mal betreten, um dort vergünstig einzukaufen. Künftig werde er aber öfter dorthin gehen. Das sei genau der Fördereffekt, den man beabsichtigt habe, meint Neumann. „Wir haben auch gezeigt, was der Lehrter Handel alles bietet.“ Auf diese Weise habe man vielleicht neue Dauerkunden für den lokalen Handel gewonnen und weniger Geld fließe nach Hannover ab.

Die Stadt hatte für die Aktion maximale Kosten von 490.000 Euro einkalkuliert. Diese Summe wäre aber nur dann zum Tragen gekommen, hätten ausnahmslos alle Lehrterinnen und Lehrter ihre Gutscheine eingelöst. Unter dem Strich schlägt die Aktion, inklusive Werbe-, Versand- und Druckkosten, mit etwa der Hälfte der Summe zu Buche.

Von Achim Gückel