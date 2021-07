Wolfsburg/Hannover

Auf der Zugstrecke zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte finden zwischen dem 23. Juli und dem 12. September Bauarbeiten statt. Die Zuge des Enno zwischen Wolfsburg und Hannover fahren demnach nach einem geänderten Fahrplan. In der Bauzeit wird der Hauptbahnhof in Hannover grundsätzlich nicht angefahren. Pendler von oder nach Hannover müssen in Lehrte umsteigen und beispielsweise mit der S-Bahn fahren.

Umsteiger aus Richtung Gifhorn Stadt in Richtung Wolfsburg müssen am Bahnhof Gifhorn länger auf den RE30 nach Wolfsburg warten. Auf dem Rückweg ergibt sich durch die geänderte Abfahrzeit in Wolfsburg ebenfalls eine verlängerte Wartezeit am Bahnhof Gifhorn auf den Zug in Richtung Gifhorn Stadt. Für Fahrgäste von und nach Hannover bestehen in Lehrte Anschlüsse zu den Zügen der Westfalen-Bahn und der S-Bahn Hannover.

Zwischen Wolfsburg und Hannover fallen einige Verbindungen aus

Vom 24. Juli bis zum 29. August und vom 5. bis zum 12. September fallen von Montag bis Freitag drei Verbindungen aus. Der Enno von Wolfsburg Hauptbahnhof fährt nicht um 4.54, 5.54 und um 6.48 Uhr. Alle anderen Züge fahren bereits zur Minute ´58 ab Wolfsburg in Richtung Lehrte, außer der 83538, der Zug fährt bereits um 0.02 Uhr ab Wolfsburg. Zudem fallen einige Verbindungen von Lehrte nach Wolfsburg aus. Über den Navigationsdienst der Deutschen Bahn sowie auf der Enno-Homepage gibt es Informationen über die Zug-Verbindungen.

Bauarbeiten auf der Schiene: Die Verbindungen zwischen Hannover und Wolfsburg fallen teilweise aus. Quelle: Enno

Vom 30. August bis zum 4. September werden die Bauarbeiten unterbrochen, die Züge fahren in dieser Woche nach dem gewohnten Fahrplan. Ab dem 5. September bis zum Ende der Baumaßnahmen gilt dann wieder der abweichende Fahrplan.

Von der Redaktion