Lehrte

Auch beim Schachklub Lehrte (SKL) geht in der Corona-Zeit nichts mehr wie gewohnt. Ob Training oder Turniere – der Spielbetrieb ruht. Der Verein hat jedoch schon Mitte März 2020 auf einen Onlinebetrieb umgestellt. Sowohl die Breitensportler als auch die Bundesligaspieler trainieren via Internet. Und für Nichtmitglieder gibt es nun sogar erstmals einen kostenlosen Onlinekurs.

Christian Polster, der seit dem 1. August sein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) beim SKL macht, wird den Kurs leiten. Ab dem 19. Januar betreut er an jeweils sechs aufeinanderfolgenden Terminen dienstags die Anfänger und ab dem 20. Januar mittwochs die Fortgeschrittenen. Ab 16.30 Uhr trainieren Kinder und Jugendliche, ab 20 Uhr starten die Erwachsenen. Der Kurs läuft über Skype. Der Verein bietet technische Unterstützung an. Wer kein eigenes Schachspiel zum Üben zu Hause hat, kann beim SKL eines ausleihen. Anmeldungen sind unter Telefon (05132) 824605 oder per E-Mail an fsj@sk-lehrte.de möglich.

Verein will für Schachspielen begeistern

Mit dem gezielten Angebot für Nichtmitglieder möchte der Verein für das Schachspielen begeistern und neue Mitglieder gewinnen. In der Vergangenheit hat der Schachklub dafür zum Beispiel an Veranstaltungen wie dem Maibummel oder dem Ferienpass teilgenommen. Weil all das derzeit nicht möglich ist, hat sich der Verein Alternativen überlegt und zudem erstmals einen FSJ-ler eingestellt.

Schachklub Lehrte sucht Engagierte für Freiwilliges Soziales Jahr Der Schachklub Lehrte (SKL) und der Schachklub Hannover Lister Turm bieten jungen Menschen zwischen 18 und 26 Jahren die Möglichkeit, vom 1. August 2021 bis zum 31. August 2022 ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) in Lehrte und Hannover zu absolvieren. Zu den Aufgaben gehört es, Schach-AGs in Schulen zu leiten, Kurse in den Vereinen zu betreuen und Turniere zu organisieren. Darüber hinaus übernehmen die FSJ-ler administrative Tätigkeiten rund um den Schachsport. Als Voraussetzung werden unter anderem eine abgeschlossene Schulausbildung, ein Laptop und ein Smartphone, Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Engagement erwartet. Interessenten müssen laut SKL-Chef Jan Salzmann keine Schachkenntnisse auf hohem Niveau mitbringen. „Grundkenntnisse reichen, wichtiger ist uns, dass er oder sie gut mit Kindern umgehen kann“, sagt Salzmann. Bewerbungen nimmt der Vorsitzende bis zum 31. Januar per E-Mail an vorsitzender@sk-lehrte.de entgegen. Bei Fragen zur Ausschreibung ist er unter Telefon (0177) 5237854 erreichbar.

Mit seinen bisherigen Onlineangeboten konnte der Schachklub bereits Erfolge verbuchen. Während anderen Vereinen in Corona-Zeiten zunehmend Mitglieder abhandenkommen, verzeichnet der SKL sogar mehr Ein- als Austritte. „Wenn Kinder online Schach gespielt haben, haben sich im Lockdown dafür plötzlich auch deren Eltern oder Geschwister interessiert“, berichtet SKL-Chef Jan Salzmann. Darüber hinaus konnte der Verein über seine Onlineangebote ehemalige Mitglieder rekrutieren, die zwischenzeitlich umgezogen waren.

Allerdings stellen die Digitalangebote für den Verein in der Corona-Zeit nur eine Überbrückung und keine Dauerlösung dar. „Uns fehlen vor allem die Gemeinschaft und der persönliche Kontakt“, betont Salzmann. Im Sommer hätten sich die Mitglieder wenigstens zwischenzeitlich unter strengen Hygienemaßnahmen treffen können. Schach gespielt wurde im Außenbereich des Hauses der Vereine. Die Spieler hielten den nötigen Abstand vom Tisch und standen lediglich auf, um dort ihre Figur zu ziehen.

Dennis Albrecht spielt eine Partie Onlineschach am PC. Quelle: privat

Derzeit nutzen die Spieler für ihre Partien unter anderem Skype. Im Vereinsheim steht dann zum Beispiel der Trainer vor der Webcam und erläutert Spielzüge und Taktiken an einem Demobrett. Die Spitzensportler, darunter die Frauen- und die Jugend-Bundesligaspieler, trainieren abends digital bei dem internationalen Schachmeister Miroslav Schwarz aus Dresden. „Das läuft über die gleichen Tools wie im Schach für die Breitensportler, aber die Aufgaben sind natürlich auf einem deutlich höheren Niveau“, erklärt Salzmann.

Ligaspiele finden nicht online statt

Der Mannschaftsbetrieb ruht derweil komplett. Weder Kreis- noch Bundesligaspiele finden online statt. „Schon weil es digital zu viele Betrugsmöglichkeiten geben würde“, sagt Salzmann. Auch die Bezirksmeisterschaft, die sonst regelmäßig im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum ausgetragen wird, ist derzeit kein Thema.

Von Katja Eggers