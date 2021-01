Hannover/Lehrte

Der 34-jährige Mann aus Lehrte, dessen Leiche am 4. Januar in Seesen (Kreis Goslar) entdeckt wurde, ist auf dem Stadtfriedhof Hannover-Lahe beigesetzt worden. Vom Friedhofseingang bis zur letzten Ruhestätte wurde der Sarg mit Sertac K.s Leichnam von einem Trauermarsch begleitet. Schätzungsweise 350 Menschen nahmen an der jesidischen Beerdigung am Montagnachmittag teil.

Die Polizei verfolgte die Zeremonie mit mehreren Beamten, um unter anderem die Einhaltung der Corona-Richtlinien zu kontrollieren. Die Motorradstaffel stand zudem bereit, um die Zufahrtsstraße im Bedarfsfall bei zu großem Andrang zu sperren. Letztlich hielten sich laut einem Sprecher aber alle an die Absprachen. Weder mussten Personen auf Corona-Bestimmungen hingewiesen werden, noch gab es Ordnungswidrigkeitsverfahren. Nach der Beisetzung seien alle gesittet nach Hause gefahren.

Ermittlungen wegen Totschlags

Sertac K. soll von seinem guten Freund und entfernten Cousin Sedat S. erschossen worden sein. Der 38-Jährige hatte sich bei der Polizei gestellt und die Beamten zur Leiche in einem Seesener Kleingarten geführt. Es wird wegen Totschlags ermittelt, S. selbst spricht von einem Unfall. Nach der Tat durchsuchte die Polizei auch mehrere Objekte in Lehrte, darunter die Wohnung des Toten.

Warum K. sterben musste, ist weiter offen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig teilt auf Anfrage mit, momentan keine weiteren Angaben zu machen.

Von Peer Hellerling