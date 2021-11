Lehrte

An der Everner Straße häufen sich seit einiger Zeit die Fälle von Sachbeschädigung an Autos. An mindestens drei Fahrzeugen zerstachen Unbekannte Reifen, zehn Wagen wurden innerhalb eines Abends mit Farbe beschmiert. Noch gibt die Serie der Polizei Rätsel auf. Ein gezieltes Vorgehen der Täter sei aber bislang nicht erkennbar, heißt es aus dem Lehrter Kommissariat. Die Ermittler setzen bei ihrer Arbeit jetzt auch auf Zeugen.

Zehn Autos in Lehrte mit Farbe beschmiert

Die rätselhafte Serie begann damit, dass an zwei Wagen die Reifen zerstochen wurden. Diese Taten passierte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen dem 5. November, 14 Uhr und dem 9. November, 17 Uhr. In den Abendstunden am Sonnabend, 13. November, beschmierte ein Unbekannter dann zehn an der Everner Straße geparkte Autos mit weißer Farbe. Diese habe sich aber ohne Rückstände vom Lack entfernen lassen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Wurden noch mehr Autoreifen an der Everner Straße zerstochen?

Am Sonntag zwischen 14 und 21.30 Uhr kam es dann zur nächsten Sachbeschädigung mit einem zerstochenen Reifen. Nach Einschätzung der Polizei könnte es noch mehr derartige Taten gegeben haben, die aber noch nicht angezeigt wurden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinweise nimmt die Lehrter Polizei unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel