Lehrte

Vor gut zehn Jahren wurde Lehrte mal als fahrradfreundlichste Stadt Niedersachsens ausgezeichnet. Jetzt ist die Kommune weit zurückgefallen: Im neuen bundesweiten Fahrradklima-Test des ADFC rangiert Lehrte in seiner Kategorie – 20.000 bis 50.000 Einwohner – nur noch auf dem 267. Platz, in Niedersachsen kommt die Stadt auf den 40. Rang unter 54 Bewerbern. Landessieger ist in dieser Kategorie Westerstede im Landkreis Ammerland.

Für Armin Albat vom Lehrter Forum Radverkehr ist das Lehrter Ergebnis kein Wunder: „In den letzten Jahren ist hier für den Radverkehr nichts, aber auch gar nichts getan worden“, kritisiert er. Nach der Anlage der Schutzstreifen an der Manskestraße in den Jahren 2013 und 2014 könne er sich an keine Maßnahme mehr erinnern.

Lesen Sie auch ADFC-Fahrradklimatest: Hannover mit schwacher Note auf Spitzenplatz

Falschparker nicht ausreichend kontrolliert

Insgesamt kommt Lehrte bei der Bewertung mit Schulnoten auf einen Durchschnitt von 4,04. Besonders kritisch sehen die rund 120 Teilnehmer der Befragung, dass Falschparker auf Radwegen nicht ausreichend kontrolliert würden: Note 4,9. Der gleiche Wert wurde für die Breite der Radwege vergeben. Ebenfalls negativ wirken sich die Ampelschaltungen aus, die mit einer 4,8 bewertet werden. „Das zeigt, dass der Radverkehr immer noch nicht ausreichend berücksichtigt und mitgedacht wird“, meint Peter Hofmann vom Vorstand des ADFC. Es gibt aber auch positive Bereiche. Dazu zählen die Wegweisung und die Erreichbarkeit des Zentrums mit jeweils einer 2,8. Die Befahrbarkeit von Einbahnstraßen in der Gegenrichtung wird sogar mit einer 2,5 benotet.

Das Forum Radverkehr, ein loser Zusammenschluss von Radfahrern und Radfahrerinnen aus der Kernstadt und mehreren Ortsteilen, hat unterdessen ein Konzept für ein Radverkehrsnetz in der Kernstadt entwickelt. Das werde benötigt, „damit man mit dem Fahrrad in Lehrte genauso sicher, zügig und komfortabel ans Ziel kommt wie mit dem Auto“, heißt es zur Begründung. Vorgeschlagen wird als Basis der Ausbau von Hauptrouten wie der Burgdorfer, der Ahltener und der Iltener Straße mit baulich getrennten Fahrradspuren neben der Autofahrbahn. Sie sollten einen höhengleichen Verlauf bekommen und mindestens zwei Meter breit sein, fordert Albat.

Begrenzten Straßenraum fair aufteilen

Außerdem sollte die Stadt Fahrradstraßen ausweisen, etwa vom Schulzentrum in der Südstraße über die Feldstraße, Richtersdorf und die Grünstraße bis zur Manskestraße. Diese dürften aber nicht nur durch Schilder gekennzeichnet sein, sondern müssten entsprechend hergerichtet werden. Als Beispiele nennt das Konzept Aufstellflächen für Radfahrer an Ampeln vor den Autos, das Freihalten von Sichtachsen notfalls auch zu Lasten von Parkplätzen. Auch für Linienbusse, Polizei und Feuerwehr versenkbare Poller zur Verhinderung von Durchgangsverkehr seien denkbar. Ergänzen möchte das Forum dieses Basisnetz durch mehrere Nebenrouten, etwa an der Manske- und der Mielestraße, am Pfingstanger und durch das Alte Dorf.

Grundsätzlich soll „der begrenzte Raum fair unter den Verkehrsteilnehmern aufgeteilt werden“, fordert das Forum. Dazu benötige man keineswegs überall separate Radwege. In der Manskestraße sollte man die Schutzstreifen sogar entfernen und lieber große Rad-Piktogramme auf der Fahrbahn markieren. Das sei sicherer, denn die Streifen verleiteten Autofahrer oft dazu, Fahrräder ohne den vorgeschriebenen Mindestabstand zu überholen, meint Albat.

„Radfahren muss in Lehrte sicher werden“

„Radfahren in Lehrte muss so sicher werden, dass Eltern ihre zehnjährigen Kinder allein zur Schule, zum Sport oder zu Freunden fahren lassen“, nennt Veronika Schulte vom Forum Radverkehr das Ziel. Auf solche sicheren Radwege „trauen sich auch ältere Menschen, die momentan bestimmte Strecken aus Angst vor dicht überholenden Autos meiden“, glaubt sie.

Das Forum hat seine Vorschläge der Stadtverwaltung übermittelt, damit sie möglichst bei der zur Zeit laufenden Aufstellung eines Verkehrsentwicklungsplans berücksichtigt werden können. Zurzeit werden laut Stadtsprecher Fabian Nolting noch die mehr als 500 Stellungnahmen, die von Behörden, Ortsräten und Bürgern zu dem Plan vorgebracht worden sind, in den Entwurf eingearbeitet. Er soll noch im April den politischen Gremien vorgelegt werden.

Von Thomas Böger