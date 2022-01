In der Corona-Impfstation an der Zuckerpassage bietet den schützenden Pieks weiter von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr an. Auch das Feierabend-Impfen des DRK in der Bahnhofstraße wird gut angenommen und daher fortgesetzt. Kinder können sich dort am 30. Januar impfen lassen.