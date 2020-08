Lehrte

Sunny ist zu bemitleiden. Immer wieder muss er, in einen dicken Overall gekleidet und mit Handschellen gefesselt, über den kleinen Platz vor dem Amtsgericht an der Schlesischen Straße schlurfen, stolpern, torkeln. Gezogen und geschubst von Justizangestellten. Sein Blick geht nach oben zu einem Fenster im Obergeschoss, von wo aus der grimmige Richter herabblickt und auf den Delinquenten wartet. Etliche Male wiederholt sich diese Szene, bevor sie endlich zur Zufriedenheit der Filmcrew im Kasten ist. Sunny hat Augenringe, strähnige Haare, sieht abgeschlafft und verbittert aus – nicht nur, weil die Sonne brennt, sondern vor allem, weil es das Drehbuch genauso von der Figur will, die Schauspieler Daniel Roth verkörpert.

Einige Meter abseits davon schaut sich Robert Glaß, Direktor des Lehrter Amtsgerichts, die Szene an und schmunzelt milde. Nein, auf solch rüde Art sei wohl noch nie ein Angeklagter in das Gebäude bugsiert worden, sagt er amüsiert. Aber das hier sei ja schließlich nicht die Realität, sondern Fiktion. Eine Fiktion, für die das Lehrter Amtsgericht eine ideale Kulisse darstellt.

Dramatisches Finale im Lehrter Amtsgericht

Einen Tag lang dreht ein etwa 35-köpfiges Filmteam vor und in dem schmucklosen Betongebäude an der Schlesischen Straße Szenen für einen Spielfilm, der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll. „ Lasvegas“ heißt er, handelt von der tragischen Liebe des ungleichen Paars Sunny und Tristan, und eigentlich spielt er in Berlin. Weil aber die Mediengesellschaft Nordmedia mit Sitz an der Expo-Plaza in Hannover die Produktion fördert, müssen acht der 30 geplanten Drehtage in Niedersachsen über die Bühne gehen. Einzelne Szenen entstehen in Laatzen, Hildesheim und Pattensen. Für entscheidende Sequenzen, nämlich das dramatische Finale vor dem Richter, haben die Filmemacher das Amtsgericht in Lehrte als Schauplatz ausgewählt.

Diesen zu finden, sei gar nicht so ganz einfach gewesen, sagt Andrea Giesel, die als sogenannter Locationscout für „ Lasvegas“ arbeitet. Man habe in ganz Niedersachsen nach einem passenden Gerichtsgebäude gesucht und sei bei Lehrtes Amtsgerichtsdirektor Robert Glaß sofort auf offene Ohren gestoßen. „Hier in Lehrte ist man unkompliziert und offen mit uns umgegangen“, sagt Giesel. Das Gebäude und der alles andere als großzügig bemessene Verhandlungssaal seien gut Schauplätze. Auch eine Szene mit einem Anwalt drehe man in einem der Räume.

Am Abend ist die Filmcrew wieder weg

Zwölf bis 14 Stunden werde alles wohl dauern, meint Giesel. Begonnen hatten die Filmarbeiten um 11 Uhr, wenn der normale Betrieb im Amtsgericht an einem Freitag endet. Spätestens um 22 Uhr wollte die gesamte Filmcrew mit ihren Transportern für Technik, Catering, Kulissen und Schminkabteilung Lehrte wieder verlassen haben.

Produzent Jan Philip Lange stammt aus Steinwedel. Quelle: Achim Gückel

Möglicherweise hat die Auswahl des Amtsgerichts als Filmschauplatz auch etwas mit der Herkunft des Produzenten zu tun. Denn das ist Jan Philip Lange. Der Geschäftsführer des Unternehmens Junifilm mit Sitz in Hannover stammt aus Steinwedel, hat am Lehrter Gymnasium, also gleich neben dem Amtsgericht, sein Abitur gemacht. „Ich habe auch meine ersten Kurzfilme hier gedreht“, erzählt er. Jetzt hat er für die Filmszenen im Amtsgericht sogar kurzerhand Verwandte und Bekannte aus Lehrte als Komparsen engagiert.

Jeder im Filmteam wird auf Corona getestet

Unter Corona-Bedingungen zu drehen sei nicht einfach, betont Lange. Jeder in der Kernmannschaft des Filmteams werde zweimal pro Woche auf Corona getestet. Die Schauspieler, die sich in den Szenen nahe kommen, müssen sich in den 48 Stunden zuvor einem Test unterziehen.

Das ist „Lasvegas“: Die Geschichte einer verrückten Liebe Der Spielfilm „ Lasvegas“ ist das Debüt des jungen Autors und Regisseurs Kolja Malik. Darin dreht sich alles um die turbulente und verrückte Liebesgeschichte von Tristan ( Tim-Fabian Hoffmann) und Sunny ( Daniel Roth). Modedesigner Tristan, der gerade an seiner ersten Kollektion arbeitet, stammt aus bürgerlichem Hause und hat feste Karriereplanungen, Sunny ist ein waghalsiger, durchgeknallter Travestie- und Lebenskünstler mit Hang zu kriminellen Aktionen. Beide verlieben sich ineinander, wollen so schnell und unkompliziert wie möglich heiraten – und zwar in Las Vegas. Weil aber Sunny nicht davon lassen kann, andere Leute mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht zu setzen und zu berauben, landet er vor Gericht. Und in der Verhandlung ist ausgerechnet der Vater seines Geliebten Tristan, gespielt von Mathias Max Herrmann, Ankläger der Staatsanwaltschaft. In die Kinos kommt „ Lasvegas“ voraussichtlich erst im Herbst 2021. In ihm sind in weiteren Rollen unter anderem Nastassja Kinski, Lana Cooper, Julia Malik, Thomas Thieme und Robert Stadlober zu sehen.

Wie viel man später einmal in dem Kinostreifen von der Umgebung an Lehrtes Schlesischer Straße erkennen wird, kann Lange nicht genau sagen. Im Gerichtssaal jedenfalls mussten kurzfristig ein paar kleine Änderungen vorgenommen werden, um verräterische Details unsichtbar zu machen. Das Niedersachsenross an der Wand zum Beispiel passt nicht in eine Szene, die im Film in Berlin spielt. Requisiteur Falko Lewandowski tauscht es kurzerhand gegen ein amtlich anmutendes Schild mit Berliner Bären aus. Und schon ist der Lehrter Originalschauplatz zu einem fiktiven Gerichtssaal in Berlin geworden.

Im Film muss alles nach Berlin aussehen: Requisiteur Falko Lewandowski präpariert den Lehrter Amtsgerichtssaal. Quelle: Achim Gückel

