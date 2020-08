Lehrte

Ein 31-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochabend einer Polizeikontrolle entziehen wollen, indem er mit seinem Kleinwagen durch den eigentlich nur für Fußgänger und Radfahrer freigegebenen Richtersdorftunnel fuhr. Der Mann steuerte den Renault Twingo die Rampe an der Bahnhofstraße hinab, nahm die enge 90-Grad-Kurve in die Bahnunterführung und durchquerte mit dem Wagen den Tunnel.

Doch auf der anderen Seite, an der Poststraße, hatte in der Zwischenzeit ein weiterer Streifenwagen Posten bezogen. Dort konnten die Beamten den 31-Jährigen aufhalten, kontrollierten ihn und seine Beifahrerin – und fertigten anschließend gleich mehrere Strafanzeigen an. Unter anderem war der Twingofahrer alkoholisiert und stand vermutlich auch unter Drogen.

Plötzlich gibt der Twingofahrer Gas

Die Geschichte nahm ihren Ausgang gegen 22.40 Uhr an der Feldstraße. Dort erkannte die Besatzung eines Streifenwagens den nach Angaben aus dem Kommissariat polizeibekannten Mann am Steuer des Twingo. Den Beamten wussten auch, dass der Mann dort gar nicht sitzen dürfte.Denn die Fahrerlaubnis hatte man ihm wegen früherer Vergehen längst entzogen.

Auf das Stoppsignal der Polizisten hielt der 31-Jährige zunächst an, fuhr dann aber spontan weiter in Richtung Bahnhofstraße und durch den Richtersdorftunnel. Dass er diese Abkürzung in den Norden der Kernstadt gut kennt und möglicherweise schon öfter mit dem Kleinwagen genutzt hatte, will die Polizei nicht ausschließen.

Kleinwagen hat falsche Kennzeichen

Bei der Kontrolle ermittelten die Ordnungshüter einen Wert von 0,9 Promille bei dem Mann. Weil der Verdacht bestand, dass der Twingofahrer auch Drogen konsumiert hatte, wurde ihm zudem eine Blutprobe abgenommen, deren Ergebnis noch aussteht. Beim Blick auf den Kleinwagen stellten die Beamten weitere Ungereimtheiten fest. Der Wagen war abgemeldet und trug Kennzeichen, die zu einem anderen Fahrzeug gehörten.

Insgesamt ergibt das vorerst vier Strafanzeigen für den Lehrter – wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversichtungsgesetz.

Von Achim Gückel