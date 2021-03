Lehrte

Was kann Lehrte tun, um den Klimawandel zu stoppen? Aktivisten der Ortsgruppe Fridays for Future haben am Freitag gut sichtbar ihre Forderungen an die Lehrter Politik auf dem Rathausplatz platziert.

In mit Kreide geschriebenen Slogans fordern die Jugendlichen unter anderem zur sozial-ökologischen Verkehrswende auf. Konkret für Lehrte fordern sie etwa den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Ausweitung von verkehrsberuhigter Zonen. Um ein Zeichen zu setzen für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels bei der Klimaerwärmung und ihren Unmut über „folgenlos bleibende Versprechen der Politik zum Ausdruck“ bringen, malten sie zudem eine überdimensionale Erde auf den Platz, die einen Berg hinabzurollen scheint.

Lehrter Ortsgruppe ist wieder stärker aktiv

Die Anhänger der Bewegung Fridays for Future wollten an diesem Freitag eigentlich in großer Zahl auf die Straße gehen, um mehr Klimaschutz zu fordern. Die geplante Großdemonstration in Hannover war allerdings schon vor Tagen wegen der gestiegenen Infektionsgefahr abgesagt worden. Die Klimaaktivisten beschränkten sich daher auf coronakonforme Kleingruppenaktionen.

Laut Luca Schneider, Sprecher der Fridays for Future Ortsgruppe Lehrte, soll die Corona-Krise die Wirkung des Protests aber nicht schmälern. Die Ortsgruppe investiere auch wieder mehr Zeit, um künftig „kräftiger und lauter für das Klima auf die Straße gehen zu können“.

Die Lehrter Ortsgruppe bringt ihre Forderungen bei einer Malaktion auf dem Rathausplatz zum Ausdruck. Quelle: Priva

Von Patricia Oswald-Kipper