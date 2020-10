Lehrte

Die Gastronomie hat es nicht leicht – die neu eingeführten Sperrstunden sorgen bei vielen Gastronomen nicht nur für herbe finanzielle Einbußen, sondern auch für reichlich Frustration. Hartmut Ziolka, Betreiber des Fossil, hofft aber trotz allem auf einen Lichtblick: Am Sonnabend, 31. Oktober, darf erstmals seit acht Monaten wieder eine Band in seinem Fossil an der Mittelstraße spielen. „Die Anfragen von Bands sind da, aber es ist eine finanzielle Frage“, sagt er.

„Verstehe nicht, warum man immer bei den Gaststätten anfängt“

Wenn die Maßnahmen helfen, sei die Sache an sich okay, so Ziolka. Trotzdem wünscht er sich mehr Vertrauen von der Politik: „Ich verstehe nicht, warum man immer bei den Gaststätten anfängt“, kritisiert er. In Supermärkten beobachte er oft, dass es viel schwieriger sei, Abstände einzuhalten und viele der Kunden sich nicht an die Maskenpflicht hielten. In der Gastronomie sei das anders, denn Gastronomen hätten klare Vorgaben, könnten besser kontrollieren und die Tische schaffen den nötigen Abstand zueinander.

„Viele Leute haben ja sowieso schon Sorge, aber wenn sich jeder an die Regeln hält, ist das kein Problem“, sagt Ziolka. Er selbst hat aktuell Umsatzeinbußen von 60 bis 70 Prozent. Durch die Sperrstunde, die seit Freitag, 23. Oktober, gilt, rechnet er mit zusätzlichen Einbußen: „In der letzten Stunde bestellt keiner mehr. Für mich wäre es besser, wenn die Sperrstunde 24 Uhr wäre“, sagt er. Aktuell habe er nur drei bis vier Stunden am Tag geöffnet, und auch die Stimmung unter den Gästen sei schlecht: „Die Gäste haben das Gefühl wie kleine Kinder behandelt zu werden“, sagt er.

Erster Live-Auftritt am 31. Oktober

Einen kleinen Lichtblick gibt es trotzdem. Ziolka steckt mitten in den Vorbereitungen für die erste Live-Veranstaltung im Fossil: „Ich habe bei der Stadt Lehrte nachgefragt und habe mich bei der Region Hannover erkundigt“, sagt er. Zu seiner Veranstaltung am Sonnabend, 31. Oktober, dürften bis zu 40 Personen kommen, es gelte Maskenpflicht, und natürlich müssten die Besucher sich auch in Listen eintragen, erklärt er. Außerdem verfüge das Fossil über ein Belüftungssystem.

Um nicht mit der Sperrstunde in Konflikt zu kommen, beginnt der Auftritt von Catch me Back, die Rock-Klassiker und Partymusik spielen, bereits um 19.30 Uhr – also gut eine Stunde früher als frühere Konzerte im Fossil. Reservierungen für das Konzert sind ausschließlich im Fossil selbst möglich.

„Die Enttäuschung ist groß, dass ausgerechnet diese Branche gekürzt wird“

„Wenn alles gut geht, kann in zwei Wochen schon der zweite Live-Auftritt stattfinden“, sagt Ziolka. Die Bands selbst würden sich freuen, wieder spielen zu können. „Das sind ja meistens Amateur- und Hobbybands, aber trotzdem ist die Enttäuschung groß, dass ausgerechnet diese Branche gekürzt wird“, sagt er. In den vergangenen Monaten hätten die meisten der Bands ausschließlich in ihren Proberäumen spielen können. Ziolka selbst hofft, dass über den geplanten Auftritt wieder ein bisschen Geld in seine Kassen kommt. „Ich bin froh, wenn ich aufmachen kann. Ich muss ja auch sehen, wie ich über die Runden komme.“

Von Leona Passgang