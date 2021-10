Gefahrgut-Lkw bei Hannover ausgebrannt: A7 am Donnerstag weiter gesperrt

Hannover

Die Autobahn 7 am Kreuz Hannover-Ost ist nach dem Lkw-Brand am Mittwoch auch am Donnerstag weiterhin in Richtung Hamburg gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an. Noch immer konnte der ausgebrannte Lkw wegen der starken Hitze nicht geborgen werden. Die Polizei schätzt, dass damit frühestens am Mittag begonnen wird. Im Anschluss sei zu prüfen, inwieweit die Fahrbahn gereinigt oder gar instand gesetzt werden muss. Wann die A7 wieder frei ist, ist unklar. Noch am Abend gab es in den entstandenen Staus Folgeunfälle, ein 32-Jähriger erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach wie vor sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Ladung des Lkw herunterzukühlen. Der 40-Tonner hatte Kaliumhydroxid – auch Ätzkali genannt – geladen. Weshalb der Lkw gegen 13.20 Uhr Feuer fing, ist unklar. Zahlreiche Wehren aus Hannover und dem Umland waren bislang im Einsatz. „Erst nach dem Abkühlen kann mit der Bergung begonnen werden“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Er schätzt, dass diese Arbeiten frühestens in den Mittagsstunden starten. „Danach muss geschaut werden, wie stark die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurde.“ Im schlimmsten Fall stehe eine weitere stundenlange Erneuerung an.

Zur Galerie Auf der Autobahn 7 bei Hannover ist am Mittwoch ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug hatte Gefahrgut geladen.

Staus auf A2, A7 und in Umlandkommunen

Aufgrund der Vollsperrung Richtung Norden hat sich auch am Donnerstagmorgen ein mehrere Kilometer langer Lkw-Stau auf der A7 gebildet. Dieser reicht laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) bis hinter die Anschlussstelle Hannover-Anderten. Fernfahrer werden gebeten, sich langsam dem stehenden Verkehr zu nähern. Bereits am Mittwoch wirkte sich die Vollsperrung massiv auf die A7, aber auch die A2 und die Straßen der umliegenden Gemeinden aus.

Zwei Unfälle in den entstandenen Staus

Das Stauende auf der A7 übersehen hatte am Mittwochabend ein 32-jähriger Kleinlaster-Fahrer. Zwischen Laatzen und der Raststätte Hannover-Wülferode Ost prallte der Mann gegen 19.10 Uhr ins Heck eines Volvo-Sattelzugs. Der Kleintransporter verkeilte sich unter dem Auflieger, die Feuerwehr musste den lebensgefährlich verletzten 32-Jährigen befreien. Erst nach eineinhalb Stunden war die Unfallstelle geräumt.

Um 21 Uhr mussten die Retter dann zur A2 ausrücken: Zwischen Hannover-Buchholz und dem Kreuz Ost prallten zwei Lkw aufeinander. Der Auflieger des Getroffenen geriet in Schieflage, die Feuerwehr richtete den Anhänger mit einem Kran wieder auf. Deshalb gab es auch dort eine Vollsperrung. Die 42 und 56 Jahre alten Insassen des aufgefahrenen Lasters kamen leichtverletzt ins Krankenhaus.

Von Peer Hellerling