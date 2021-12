Lehrte

Seit 75 Jahren besteht die Lehrter Bahnhofsmission – aber das Jubiläum konnte wegen Corona nicht gefeiert werden. Das bedauern die aktuell neun Mitarbeiterinnen, die auch in diesem Jahr wieder kleine Weihnachtsgeschenke für die Besucher zusammengestellt haben. 

Gisela Wichmann (links) und Heike Köcher haben insgesamt 60 Schuhkartons als Weihnachtsgeschenke hergerichtet. Quelle: privat

60 Schuhkartons gepackt

Damit sie vor allem ihren Stammkunden zu Weihnachten eine Freude machen konnten, hat Heike Köcher schon im September 60 Schuhkartons organisiert. Gemeinsam mit Gisela Wichmann hat sie weihnachtlichen Naschkram ebenso hineingefüllt wie Zahnbürsten, Shampoo oder Rasierschaum. Die eine Hälfte der Kartons wird an die Besucher der Bahnhofsmission verteilt, die andere ist für die Drobel, Lehrtes Suchtberatungsstelle, bestimmt. Aber noch wichtiger ist den meisten Gästen, dass die Mitarbeiterinnen stets ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte haben.

Gehörten in den ersten Jahren vor allem Heimatlose und Flüchtlinge zum Klientel der Bahnhofsmission, so waren es später viele Schüler, die in Lehrte umsteigen mussten und die Wartezeit bei den ehrenamtlich im Auftrag der Diakonie tätigen Helferinnen verbrachten. Sie machten Hausaufgaben oder vertrieben sich die Zeit mit verschiedenen Spielen.

Spenden sorgen für das leibliche Wohl

Heute kommen die Gäste aus unterschiedlichen Bereichen. Da ist der zu Hause einsame Rentner ebenso wie der Obdachlose, die Drogenabhängige ebenso wie unabsichtlich in Lehrte Gestrandete. Oder neuerdings die Maskenkontrolleure vom Sicherheitsdienst, die sich zwischendurch mal aufwärmen möchten, schildert Christine Busch. Die meisten Besucher wünschen sich aber etwas zu essen und zu trinken, doch manchen geht es auch nur um ein Gespräch.

Für das leibliche Wohl sorgen vor allem Spenden. Ein Ehepaar bringe an jedem Monatsanfang Kaffee und Kuchen. „Aber da ist auch mal ein 50-Euro-Schein dabei“, berichtet Heideck. „Viele geben regelmäßig etwas und sagen dazu: für die Engel von der Bahnhofsmission“, sagt Renate Garbs. Andere Sponsoren stiften Handfestes: So habe eine Frau etwa 29 Paar selbstgestrickte Socken vorbeigebracht.

Strenges Hygienekonzept vermeidet Schließung

Die Pandemie hat die Arbeitsweisen in der Bahnhofsmission verändert. „Wir halten uns streng an die Regeln“, betont Angela Heideck. Zu denen gehört es, dass höchstens vier Gäste gleichzeitig hereinkommen dürfen, die nach der 3G-Regel geimpft, genesen oder aktuell getestet sein müssen. Die Frauen überprüfen die Impf- beziehungsweise Testnachweise. Wer keinen hat, muss draußen bleiben – bekommt dann aber dort einen Kaffee, wenn er möchte. Wer herein darf, muss sich die Hände desinfizieren lassen und sich mit ausreichend Abstand an einen Einzeltisch setzen.

Die Mitarbeiterinnen schützen sich und die Besucher bei der Ausgabe von Speisen und Getränken zusätzlich durch eine trennende Plexiglasscheibe. So konnte bis auf einen kurzen Zeitraum im vergangenen Jahr eine komplette Schließung vermieden werden. Allerdings wurden die Öffnungszeiten auf montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr eingeschränkt.

Von Thomas Böger