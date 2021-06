Lehrte

Das aktuell begehrteste Gewerbegrundstück in Lehrte steht kurz vor dem Verkauf: Die Stadt führt vielversprechende Verhandlungen mit Interessenten und will die sogenannte C-Fläche noch vor der Sommerpause veräußern.

Seit einigen Wochen laufen Gespräche zwischen der Stadt Lehrte und potenziellen Käufern der 17.000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Mielestraße und Am Pfingstanger. Die Verhandlungen gingen jetzt langsam auf die Zielgerade, sagt Lehrtes Stadtsprecher Fabian Nolting.

Seit Jahren gibt es Anfragen von Firmen

Das keilförmige Grundstück im nordöstlichen Teil der Kernstadt liegt seit Jahren brach. Die Stadt erwarb die Fläche bereits vor rund zehn Jahren von der Firma Nordzucker. Mittlerweile sind dort Bäume und Sträucher gewachsen. Die ehemalige Brache hat sich zu einem kleinen Naturidyll entwickelt. Für eine Nutzung gab es schon viele Ideen. Zuletzt wurde das Grundstück unter anderem als mögliche Fläche für den Neubau des Gymnasiums sowie als Ersatzfläche für den Schützenplatz ins Gespräch gebracht.

Seit einigen Jahren gibt es bei der Stadt Lehrte auch immer wieder Anfragen von Firmen, die ihren Firmensitz gerne in diesen Teil der Stadt verlagern wollen – auch aus Hannover und anderen Regionskommunen. Zuletzt hatte der Umgang der Stadt mit der Fläche auch zu großem Ärger geführt. Ein mittelständischer Unternehmer aus Lehrte hatte den Mangel an geeigneten Gewerbeflächen in der Stadt beklagt und die Veräußerung der zentral liegenden Fläche an der Mielestraße an kleinere Unternehmer gefordert.

Das Grundstück liegt an einem sehr exponierten Standort am nördlichen Ortseingang, in der Nähe des Stadtparks und des Baumarkts Obi. Stadt und Politik sind sich deshalb einig, dass diese Fläche nicht wie andere Gewerbegrundstücke zu vermarkten ist. Für die Nutzung und den Verkauf dieser Fläche wurde daher ein Konzept erstellt. Demnach ist es das Ziel von Stadt und Politik, dort eine Mischung aus Handwerkerhöfen und Bürogebäuden zu etablieren. Ein kleinteiliger Verkauf einzelner Grundstücke wird abgelehnt, es ist eine Vermarktung „aus einem Guss“ erwünscht.

Vermarktung läuft auf eine Dreiteilung hinaus

Wie Stadtsprecher Nolting am Donnerstag berichtet, läuft die Vermarktung nun doch auf eine Teilung des Grundstücks hinaus. Dabei seien drei Flächen ins Auge gefasst worden, die einzeln verkauft werden sollen. Das entspreche weiter den Vorgaben aus dem Konzept, betont Nolting. Kleinteiliger dürfe die Aufteilung allerdings nicht ausfallen.

Die Politik legt zudem viel Wert darauf, dass bei der als „Filetstück“ bezeichneten Fläche vor allem Lehrter Unternehmer zum Zuge kommen. Aktuell werde daher mit drei Lehrter Firmen verhandelt, berichtet Nolting. Die Verhandlungen kämen gut voran, so Nolting. Ziel sei es, dass die Politik noch vor der Sommerpause über den Verkauf der Grundstücke entscheide.

Von Patricia Oswald-Kipper