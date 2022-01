Lehrte

Hämelerwald und Immensen haben sich als nächste Lehrter Ortsteile Glasfaseranschlüsse für besonders schnelles Internet gesichert. Insgesamt haben sich 46 Prozent der Haushalte in Hämelerwald und bislang 52 Prozent der Haushalte in Immensen für einen kostenlosen Anschluss des Anbieters HTP entschieden, wie das Telekommunikationsunternehmen aus Hannover jetzt mitteilte. In Immensen können weitere Interessierte noch bis zum 21. Januar einen kostenfreien Glasfaser-Anschluss bei dem Unternehmen in Auftrag geben. Für Hämelerwald ist diese Phase am 3. Januar abgelaufen. Wer nach diesem Stichtag einen Glasfaseranschluss beauftragt, muss selbst dafür zahlen – laut HTP rund 3000 Euro.

Für den kostenlosen Netzausbau fordert HTP, dass sich mindestens 40 Prozent der Haushalte in einem Ortsteil dafür entscheiden. Hämelerwald hatte diese Quote zunächst verfehlt, aber eine Fristverlängerung über den Jahreswechsel erhalten. Vor Hämelerwald und Immensen hatten Sievershausen und Arpke die Quote erreicht – wie in Immensen weit vor dem dort gültigen Stichtag.

Steinwedel erreicht Quote für Glasfaserausbau offenbar bald

In Steinwedel haben sich bislang noch nicht genügend Haushalte für den Glasfaseranschluss entschieden, allerdings läuft die Vermarktungsphase dort noch bis zum 7. Februar. „Es fehlen nur noch wenige Verträge, sodass wir fest davon ausgehen, dass wir die 40-Prozent-Quote schon bald erreichen“, sagt HTP-Sprecherin Astrid Kauer.

Vermarktung für Netzausbau kommt auch in Röddensen, Kolshorn, Aligse und Ahlten

In diesen Tagen beginnt die Vermarktung in Röddensen, wo die Bürgerinnen und Bürger bis zum 1. März Glasfaser beauftragen können. Ende Januar möchte HTP die Haushalte in Kolshorn über sein Vorhaben informieren, dort können Kundinnen und Kunden bis zum 18. April einen kostenlosen Anschluss beantragen. Ab dem 12. Februar ist dann Aligse an der Reihe, als letztes Ahlten – laut Kauer ab dem dritten Quartal 2022. In der Kernstadt hält HTP den Ausbau bereits für ausreichend.

Glasfaser für Ahltener Unternehmen bis Mitte 2022 Privathaushalte in Ahlten müssen im Vergleich mit denen in anderen Lehrter Ortschaften ziemlich lange darauf warten, dass HTP und Deutsche Glasfaser das Netz ausbauen. Doch einige Geschäftskunden in Ahlten werden schon bald über Internetanschlüsse mit hoher Geschwindigkeit verfügen – und zwar über solche der Deutschen Telekom. Das Unternehmen will bis Mitte 2022 rund zwei Kilometer Glasfaserkabel im Gewerbegebiet Ahlten Kleifeld Süd verlegen. Die Telekom will ihnen mit dem Glasfasernetz Surfgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Mindestens 30 Prozent der dort ansässigen Unternehmen mussten sich bis Mitte November für einen kostenlosen Anschluss entscheiden. Wer sich nachträglich für den Ausbau entscheidet, muss auch bei der Telekom dafür zahlen.

Die Deutsche Telekom möchte im markierten Gebiet in Ahlten ihre Geschäftskundinnen und -kunden mit Glasfaser-Anschlüssen versorgen. Quelle: Deutsche Telekom

Glasfaser außer in Ahlten und Aligse schon bis Ende 2022

Nach den jeweiligen Stichtagen beginnen in den Ortsteilen viermonatige Planungsphasen. Dabei arbeiten Fachleute den genauen Streckenverlauf der Kabel aus und besprechen die Leitungsführung auf Privatgrundstücken mit deren Besitzerinnen und Besitzern. HTP will das Netz nach eigenen Angaben vermarkten sowie später mieten und betreiben – mit dem Bau will das Unternehmen allerdings die Firma Deutsche Glasfaser beauftragen.

Beim Bau werden die Kabel laut HTP-Sprecherin Kauer mit klassischem Tiefbau verlegt – erst in den Straßen und dann auf den einzelnen Grundstücken. Auf den Grundstücken soll dabei eine sogenannte Erdrakete zum Einsatz kommen, wenn der Zustand des Bodens dies ermöglicht. Sie bewegt sich von einer Start- in eine Zielgrube, ohne dass der Boden auf der Strecke dazwischen ausgehoben werden muss. Für alle Ortsteile hat HTP den Ausbau bis Mitte 2023 versprochen – in allen Orten außer Aligse und Ahlten sollen die Menschen Kauer zufolge sogar schon Ende 2022 mit Hochgeschwindigkeit surfen können.

