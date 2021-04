Immensen

Es ist ein alles andere als alltäglicher Konflikt – und dieser soll nun auf ungewöhnliche Weise gelöst werden: Immensens Bürger werden in den kommenden Wochen zum zweiten Mal darum gebeten, einen Namen für die Straße im Neubaugebiet am östlichen Ortsrand zu finden. Denn die vom Ortsrat vor einem Jahr in einer Kampfabstimmung favorisierte Benennung Grotefricken Kamp stößt bei den künftigen Neubürgern auf einhellige Ablehnung. Sie wollen einen anderen Namen.

Und auch einige Dorfpolitiker sind sich nun nicht mehr so ganz sicher, ob sie bei der Namensgebung alles richtig gemacht haben. Bis Mitte Juni soll eine erneute Entscheidung fallen.

Rund 30 Teilnehmende in Online-Konferenz

Die neue Umfrage ist das Ergebnis einer informellen Online-Videokonferenz, in der es um das Ansinnen der rund 20 Grundstücksbesitzer in dem Neubaugebiet ging. Fast 30 Teilnehmer waren bei dem virtuellen Treffen dabei, darunter etliche der künftigen Neu-Immenser, Ortsbürgermeister Falk Kothe (CDU) und die drei SPD-Ortsratsmitglieder sowie Moderator Sebastian Frenger (Piratenpartei).

Wie soll die Stichstraße heißen, die von der Hauptstraße abgeht? Im Neubaugebiet am Ostrand von Immensen entstehen schon die ersten Häuser. Quelle: Achim Gückel

Mehrere Redner und Rednerinnen aus der Gruppe der Neubürger betonten, dass sie bei der Namensfindung für die Straße nicht beteiligt waren. Es sei der geschlossener Wunsch der neuen Grundstückbesitzer und -besitzerinnen, den Namen Grotefricken Kamp zu ändern. Denn dieser sei kaum auszusprechen, müsse stets buchstabiert werden, und schließlich müsse man mit dem Straßennamen für lange Zeit leben. Unlängst war auch davon die Rede gewesen, der Straßenname tauge gut zur obszönen Verballhornung. Es wäre doch ein „schönes Willkommensgeschenk“ für die Neubürger, deren Bedenken zu hören und den Straßennamen zu ändern, sagte einer der Sprecher in der Online-Konferenz.

Kothe verteidigt Beschluss des Ortsrats

Ortsbürgermeister Kothe betonte, er müsse nun darum gehen, „einen Kompromiss zu entwickeln“. Er müsse allerdings auch den vor einem Jahr demokratisch herbeigeführten Beschluss des Ortsrates verteidigen. Grotefricken Kamp sei im Übrigen ein Name in Bezug auf die Historie des Ortes. Er lehne sich an den Beinamen eines jener 52 Bauernhöfe an, die einst die Keimzelle Immensens gewesen seien. Der Name „In den Gärten“, den die Neubürger vorgeschlagen hatten, sei indes „beliebig“, wiederholte Kothe seine Kritik aus einer Ortsratssitzung vor wenigen Tagen.

Der Ortsbürgermeister selbst hatte zur ersten Namensfindung vor mehr als einem Jahr eine Bürgerbeteiligung auf dem Weg gebracht, bei der es rund 20 Vorschläge gab. Die Wahl fiel auf Grotefricken Kamp, die Abstimmung darüber im Ortsrat endete mit vier zu zwei Stimmen.

Clement: Bin völlig unentschieden

Eine, die seinerzeit gegen Grotefricken Kamp gestimmt hatte, ist Sozialdemokratin Norma Wildhagen. Sie plädierte in der Videokonferenz nun für „echte Bürgerbeteiligung“ unter Einbezug der Neubürger. Die Grundstücksbesitzer im Baugebiet – eine der künftigen Neubürgerinnen hatte sich sogar aus den USA in die Videokonferenz zugeschaltet – dürfe man nicht schon vor ihrem Umzug in das Dorf vor den Kopf stoßen. Michael Clement (SPD) sagte, er sei in der Angelegenheit mittlerweile „völlig unentschieden“. Letztlich gehe es in der Kontroverse um die Frage, ob dem Ortsrat Dorfhistorie oder Neubürger wichtiger seien. Clement drängte gleichwohl auf ein neue Runde der Namenssuche.

Entscheidung soll Mitte Juni fallen

Die neue Bürgerbeteiligung soll nun zunächst informell beginnen und am 26. Mai in einer Ortsratssitzung offiziell abgesegnet werden. Dabei sollen alle Interessierten Namensvorschläge für die Stichstraße im Neubaugebiet machen. Kothe drängte mit Nachdruck darauf, dass das außergewöhnliche Thema schon am 16. Juni mit einem Beschluss in einer weiteren Sitzung des Dorfparlaments abgeschlossen wird. Er erinnerte auch daran, dass der gesamte Prozess „absolut unüblich“ sei. Straßennamen für Neubaugebiete würden stets festgelegt, bevor die neuen Grundstücksbesitzer ihre Parzellen gekauft hätten.

Auch ein Sprecher der Stadtverwaltung hatte unlängst erklärt, dass es vermutlich bisher keinen vergleichbaren Fall in Lehrte gegeben habe, in dem Grundstückskäufer in die Namensgebung einer Straße eingegriffen hätten.

Von Achim Gückel