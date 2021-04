Lehrte

In der Debatte um fehlende Gewerbeflächen im Stadtgebiet macht die SPD-Abteilung der Kernstadt jetzt einen interessanten Vorstoß. Sie fordert ein Konzept für die Brache des Richtersdorf-Gleisdreiecks. Dort könnten sich möglicherweise Firmen ansiedeln, so die Idee der Sozialdemokraten. Aber auch die Straßen und Wege auf dem Gelände müssten in den Fokus genommen und für Rad- und Fußgängerverkehr aufgewertet werden. Doch trivial wäre ein solches Vorhaben nicht. Denn die Flächen im Gleisdreieck gehören der Bahn. Und mit ihr Konzepte zu entwickeln, hat sich für die Stadt Lehrte schon in anderen Fällen als schwierig erwiesen.

Das Richtersdorfgelände erstreckt sich über ein etwa fünf bis sechs Hektar großes Dreieck zwischen den Schienensträngen östlich der Poststraße. Es ist nur über den Bahnübergang an der Grünstraße sowie die zwei Fußgängertunnel an der Bahnhof- und zur Schillerstraße erreichbar. Weite Teile der Fläche sind eine Brache, auf der die Bahn alte Gleise unterhält und Material lagert. Im südlichen Bereich befinden sich außer Lagerflächen, dem Museumsstellwerk Lpf und einigen Wohngebäuden auch ein alter Bunker sowie ein erst kürzlich erstelltes Bürogebäude der DB Netz AG.

SPD will ein Gesamtkonzept

Die SPD der Kernstadt meint nun, dieser stets stiefmütterlich behandelte, an manchen Stellen vermüllte und unansehnliche Teil der Stadt müsse in einem Gesamtkonzept betrachtet werden. Und sie erinnern daran, dass die Idee zur Ansiedlung von Gewerbe auf dem Richtersdorfgelände nicht neu ist. Schon in dem 2015 vom Rat beschlossenen Stadtentwicklungskonzept sei die Fläche als Standort für Unternehmen der Dienstleistungsbranche sowie für Bürogebäude benannt worden. Wohngebäude sind dort wegen der Nähe zu den Bahntrassen nicht möglich.

Auf dem Richtersdorf-Gelände im Gleisdreieick neben der Poststraße lagert die Bahn altes Material. Weite Teile der Fläche sind aber eine Brache. Quelle: Achim Gückel

„Wir schlagen vor, dass die Stadtverwaltung gegebenenfalls gemeinsam mit der Bahn prüft, wo dort Flächen für Unternehmen entwickelt werden können und dass sie ein Entwicklungskonzept für das gesamte Gleisdreieck erstellt“, schreibt Ekkehard Bock-Wegener, Vorsitzender der SPD-Abteilung, jetzt in einer Mitteilung. Die Sozialdemokraten fordern, dass auch die Verkehrsanbindung des Geländes besser werden müsse – insbesondere aus dem nordwestlichen Teil der Stadt jenseits der Schillerstraße. „Wir denken da insbesondere an den Schulweg zur Albert-Schweitzer-Schule oder an die Wege zum Bahnhof oder zum Rathaus“, sagt Bock-Wegener.

Neuer Radweg und Sanierung der Fußwege

Konkret schlägt die SPD-Abteilung vor, die Wege auf dem Gleisdreieck in das Fußwege- und Radverkehrsnetz des neuen Lehrter Verkehrsentwicklungsplans aufzunehmen. An der Straße Richtersdorf müsse ein Radweg eingerichtet werden, der Fußweg müsse saniert werden, und auch der Weg zu Museumsstellwerk gehöre verbessert.

Schließlich erinnern die Sozialdemokraten daran, dass die beiden Tunnel zur Bahnhofstraße und zur Schillerstraße „als attraktive barrierefreie Verbindungen für den Rad- und Fußverkehr“ regelmäßig auf ihren technischen Zustand überprüft und besser gepflegt werden müssen. In der Vergangenheit hatte es in den Unterführungen immer wieder Ärger wegen Vandalismus und demolierter Lampen gegeben.

Spitzbunker zugänglich machen

Auch den 1940 errichteten Spitzbunker im Gleisdreieck hat die SPD im Fokus. Er könne zum Teil der Lehrter Erinnerungskultur an das NS-Regime werden, meint Bock-Wegener und regt an, das außergewöhnliche Bauwerk der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

All das nennt Bock-Wegener nun einen „Impuls“ für eine neue Debatte über die Stadtentwicklung. Dass an deren Anfang eine Kontaktaufnahme mit der DB Netz AG steht, ist ihm klar. „Aber man muss erst einmal diesen Schritt wollen“, sagt er.

„Ein schwieriges Unterfangen“

Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung, erinnert indes an frühere Diskussionen mit der Bahn über Projekte der Stadtentwicklung. „Das ist ein schwieriges Unterfangen“, sagt er mit Blick auf das Quartier an der Bahnhofstraße sowie die Flächen der Bahn im Bereich des Stellwerks am Ziegenbocksweg und an der Germaniastraße neben den Stadtwerken. „Wir versuchen regelmäßig, der Bahn dort Gelände abzukaufen“, sagt Nolting. Die Verhandlungen zögen sich aber schon über viele Jahr hin. Gleichwohl könne man aber auch in Sachen Richtersdorfgelände nun Gespräche suchen: „Fragen kostet ja nichts.“

Von Achim Gückel