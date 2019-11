Aligse

Für den 1991 gegründeten Verein der Ramhorster Pferdefreunde war es bisher kein einfaches Jahr. Die Trauer war groß, als im Januar das Pferd As di Louis plötzlich an den Folgen einer Kolik starb. Für den Voltigiersport hatte dem Vereinsteam daraufhin nur noch das Pferd Lexington zur Verfügung gestanden. Trainiert werden konnte daher nur noch eingeschränkt. Im März begrüßten die Vereinsmitglieder den Wallach Gribaldis Happy Dancer. Doch die Kosten für die tierärztlichen Rettungsversuche für As di Louis blieben. Und Happy Dancer musste erst einmal ausgebildet werden.

Im Juni schrieb der Verein die Initiative „ Sommereinsatz“ von HAZ und Stiftung Sparda-Bank an. Dabei werden kleine Vereine bei handwerklichen Einsätzen unterstützt. „Wir hatten in unserem Aufenthaltsraum einen Rohrbruch durch eine eingefrorene Wasserleitung“ , schrieb Kassenwartin Tatjana Dölz. „Da wir nur ein kleiner Verein mit rund 55 Mitgliedern sind, sind wir auf jede Hilfe angewiesen.“

Der Aufenthaltsraum war gleichzeitig Lagerplatz für Futter und Pferdedecken. „Nun hatten wir plötzlich Schimmel an den Wänden und mussten den Rohrbruch notdürftig flicken.“ Die ersten Sanierungsarbeiten wurden schnell von ehrenamtlichen Helfern übernommen. Dölz lud weitere Helfer zum Arbeitseinsatz ein. Die Kosten für Farbe und Werkzeug übernahm die Initiative „ Sommereinsatz“. „Wir haben alte Schränke aus der Wand gerissen und neue Schränke aufgebaut, ein altes Waschbecken durch eine neue Spüle ersetzt, gestrichen und die Räumlichkeiten eingerichtet“, sagt Dölz. „Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer hätte wir das nicht geschafft.“

Training für die neue Saison beginnt

Im Verein sind mittlerweile 56 Mitglieder aktiv. Es gibt allein vier Voltigiergruppen für Einsteiger bis Fortgeschrittene. Im März beginnt die Turniersaison. „Im Winter basteln die Voltigiergruppen an ihren Küren“, sagt Dölz. Der Arbeitseinsatz kam also zur richtigen Zeit. „Wir können gar nicht genug danken!“

