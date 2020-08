Lehrte

Die Polizei hat seit Beginn des Corona-Lockdowns weniger Einsätze wegen häuslicher Gewalt verzeichnet. Das Frauenhaus in der Region Hannover hatte in den vergangenen Wochen sogar ein Zimmer frei. Und auch Lehrter Beratungs- und Anlaufstellen waren hinsichtlich häuslicher Gewalt tendenziell weniger gefragt. Dennoch gehen die Lehrter Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis und Vertreter von Initiativen davon aus, dass die Fallzahl bei häuslicher Gewalt nicht zurückgegangen ist.

„Wir müssen davon ausgehen, dass es mindestens so viele Fälle gibt wie vor der Corona-Pandemie“, sagt Markowis. Im vergangenen Jahr wurden in Lehrte knapp 130 Fälle häuslicher Gewalt verzeichnet. Sie machen rund 4 Prozent der Straftaten in der Stadt aus. Markowis leitet den Runden Tisch gegen häusliche Gewalt, der mindestens zweimal im Jahr zusammenkommt und über aktuelle Entwicklungen spricht. Darin sind nicht nur die Beratungssstellen in Lehrte sowie das Jugendamt der Stadt, sondern auch die Polizei, das Amtsgericht und das Frauenhaus der Region Hannover vertreten.

Frauen gehen später zur Beratung

Beim Jugendamt und den Beratungsstellen in Lehrte sei es in den vergangenen Wochen überraschend ruhig gewesen, berichtet Markowis. Auch die Polizei habe weniger Einsätze wegen häuslicher Gewalt verzeichnet. Dazu gebe es aber keine Zahlen. „Das sind Tendenzen, die wir festgestellt haben“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

"Hast du das auch gehört?" lautet die aktuelle Kampagne des Landespräventionsrats gegen häusliche Gewalt. Quelle: Landespräventionsrat

Markowis ist überzeugt, dass in den vergangenen Wochen „vieles im Verborgenen blieb und dass das Dunkelfeld groß ist“. Frauen hätten viele Situationen mit verschiedenen Belastungen zu bewältigen. Die Befürchtung sei, dass Systeme, die normalerweise dazu führten, dass Übergriffe bekannt würden, während der Corona-Einschränkungen nicht mehr funktioniert hätten. So seien etwa Verletzungen bei Kindern gar nicht entdeckt worden, weil Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten, in denen so etwas auffällig wird, wochenlang geschlossen waren.

Einzig die AWO-Frauenberatungsstelle in Lehrte verzeichnet mehr Beratungsaufkommen wegen häuslicher Gewalt. Die Beratungsstelle war während des Lockdowns telefonisch und in Notfällen auch persönlich erreichbar. „Der Schwerpunkt der Beratungen hat sich hier verschoben“, sagt Markowis. Und noch einen Trend hat sie zusammen mit den anderen Teilnehmern des Runden Tisches festgestellt. „Die Frauen suchten viel später als sonst die Beratungsstellen auf. Sie kamen oft erst, wenn sie wirklich nicht mehr konnten“, sagt sie.

Nachbarn sollen nicht Augen verschließen

Seit den Corona-Lockerungen stiegen die Fälle etwa beim Jugendamt langsam wieder. Es könne auch sein, dass rückwirkend noch weitere Fälle häuslicher Gewalt angezeigt würden, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Markowis appelliert an die Lehrter, weiter aufmerksam zu sein. „Lieber einmal zuviel hinschauen als zu wenig“, sagt sie. Erwachsene, die lauthals stritten, könne man ansprechen. In schwierigen Fällen helfe es auch, einfach mal an der Haustür des Nachbarn zu klingeln, um nach Zucker oder Eiern zu fragen. Wichtig sei es, nicht die Augen zu verschließen, sondern aktiv Hilfe anzubieten oder auf Hilfestellen zu verweisen.

Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis bekommt eine Stellvertreterin Die Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis soll wieder eine Stellvertreterin bekommen. Die zweite Stelle werde als Teilzeitstelle mit 20 bis 30 Stunden ausgeschrieben, sagt Markowis. „Ich bin froh, dass die Stelle wieder besetzt wird“, sagt sie. Nachdem ihre Stellverteterin Fokeline Beerbaum-Vellinga aus familiären Gründen gekündigt hatte, wollte die Verwaltung die Stelle zunächst nicht wieder besetzen. Der Rat sah das jedoch anders. Die Gleichstellungsarbeit umfasse neben öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie zum Internationalen Frauentag vor allem viel Arbeit in der Verwaltung, so Markowis. So sei die Gleichstellungsbeauftragte bei der Erstellung von Bebauungsplänen ebenso eingebunden wie in Dienstvereinbarungen oder in Einstellungsverfahren.

Von Patricia Oswald-Kipper