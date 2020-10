Hannover/Pattensen/Lehrte

Drei 17-Jährige sollen einen Opel Corsa Sonntagnacht in Pattensen gestohlen und später unbeleuchtet auf der Autobahn 7 bei Hannover-Anderten abgestellt haben. Das teilte die Polizei am Montag auf HAZ-Anfrage mit. Ermittlungen in sozialen Netzwerken brachten die Ermittler am Ende auf die Spur der Jugendlichen. Zwei von ihnen kommen aus Lehrte, einer stammt aus Holzminden. Der mutmaßliche Fahrer gab an, unter Drogen gestanden zu haben.

Die 17-Jährigen stehen im Verdacht, den Opel Corsa gegen 4.30 Uhr unbeleuchtet auf der mittleren Spur der A7 stehengelassen zu haben. Der Fahrer eines Jeep Renegade konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte in den Kleinwagen. Glücklicherweise erlitten der 68-Jährige und seine beiden Begleiterinnen im Alter von 53 und 63 Jahren lediglich leichte Verletzungen. Der Schaden beträgt 41.000 Euro.

Der Tank war leer

„Den Jugendlichen war während der Fahrt der Sprit ausgegangen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Die drei waren der Partyeinladung einer 17-Jährigen in Pattensen gefolgt, das Mädchen kannte sie flüchtig über das Internet. Als die Jungs sich aber daneben benahmen, wurden sie der Polizei zufolge vor die Tür gesetzt. Dabei oder wenig später sollen sie den Autoschlüssel des Corsa an sich genommen und losgefahren sein.

Einer der 17-Jährigen aus Lehrte habe bereits eingeräumt, am Steuer des Opel gesessen zu haben. „Er gab auch an, unter Drogeneinfluss gestanden zu haben“, sagt Bertram. Deshalb wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Ermittlungen wegen Diebstahls, Fahrens ohne Führerschein, fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

Von Peer Hellerling