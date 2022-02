Mit einem Freund wollte Timur Y. ein Restaurant in Hannover eröffnen. Y. gaukelte seinem Kumpel vor, dass dafür eine Sicherheitszahlung nötig sei. So übergab der Fast-Geschäftspartner 35.000 Euro an Y. und fiel auf eine Lüge herein. Nun wurde der ehemalige „12 Apostel“-Besitzer in Lehrte verurteilt.