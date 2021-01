Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall in Hannover-Kleefeld gerufen worden. An der Haltestelle Bahnhof Karl-Wiechert-Allee ist eine 60-jährige Frau aus Lehrte unter eine Stadtbahn der Üstra geraten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.