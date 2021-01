Hannover

Drei Männer haben am Wochenende einen dunkelhäutigen Mann in einer S-Bahn von Hannover nach Lehrte rassistisch beleidigt und angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, stieg der 25-Jährige am Freitagabend am Hauptbahnhof in die S3 und wurde fortlaufend drangsaliert. Beim Aussteigen eskalierte die Situation völlig: Die Unbekannten schlugen den jungen Mann nieder und traten ihn. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung und bittet um Zeugenhinweise.

Nach Angaben von Behördensprecherin Jessika Niemetz nahm der 25-Jährige den Zug gegen 19.35 Uhr. Schon beim Einsteigen sei er auf eine vierköpfige Gruppe gestoßen, „die ihm zunächst keinen Platz machte“. Außerdem beschimpften ihn die drei Männer als „Scheiß Schwarzer“. Als der 25-Jährige die Rassisten zur Rede stellte, warfen sie ihm das N-Wort an den Kopf. Laut Polizei habe die einzige Frau in der Gruppe noch erfolglos versucht, die Situation zu deeskalieren. Das Opfer setzte sich schließlich auf einen Platz mit deutlichem Abstand zu den Unbekannten.

Plötzlich Schlag in den Nacken

Als der 25-Jährige dann in Lehrte ausstieg und mit Kopfhörern in den Ohren die Poststraße entlang ging, bekam er laut Niemetz plötzlich „einen starken Schlag von hinten in den Nacken“. Der junge Mann ging zu Boden und mindestens drei verschiedene Personen traten dann wiederholt auf den 25-Jährigen ein. Die Unbekannten beleidigten ihn nach Polizeiangaben dabei auch noch. Nach der Attacke rannten die Täter davon. Das leichtverletzte Opfer erstattete noch am selben Abend Anzeige, die Polizei prüft unter anderem, ob Videoaufnahmen aus den Bahnhöfen oder der S3 vorliegen.

Aufgrund des vorherigen Aufeinandertreffens im Zug geht der 25-Jährige zudem davon aus, dass es sich bei den Angreifern um dieselbe Gruppe aus der Bahn handelte. Die Männer sollen etwa 1,90 Meter groß sein und eine kräftige bis dicke Statur haben. Alle trugen dunkle Kleidung, Mützen und Stoff-Mundschutze. Ihr Alter schätzt das Opfer auf 30 bis 40 Jahre. Die Frau trug ebenfalls dunkle Kleidung und einen Mund-Nase-Schutz. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 55 55 zu melden. Niemetz: „Die Bahn war zum Tatzeitpunkt relativ voll.“

Von Peer Hellerling