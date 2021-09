Hannover

Die Polizei hat am Mittwoch gezielt Abfalltransporter in der Region Hannover kontrolliert. Hintergrund ist die Zunahme sogenannter illegaler Abfallverbringungen. Hauptsächlich mussten die Beamten aber Lenkzeitenverstöße ahnden. Einen Tag nach den Ermittlern aus der Landeshauptstadt führten die Beamten im Raum Osnabrück ähnliche Überprüfungen durch, da das Problem vor allem in Grenzgebieten auftritt. Dort gab es diverse Verstöße.

Kontrolle beim Rasthof Lehrter See

Die Schwerpunktkontrolle „Abfall“ fand an der Autobahn 2 beim Rasthof Lehrter See statt. Die Beamten überprüften mehr als zwei Dutzend Sattelzüge und Kastenwagen. „Gleich 24-mal hielten sich die Fahrer nicht an die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Abgesehen davon gab es nur einen Lkw, dessen Ladung auffällig war – er hatte leicht vergorene Mandelschalen an Bord. „In der Folge tropfte Flüssigkeit aus dem Auflieger“, berichtet Bertram. Der 41-jährige Fahrer erhielt eine Anzeige und durfte nicht weiterfahren, da er keine Genehmigung für den Transport vorlegen konnte.

Versuchte Flucht vor der Polizei

Außerdem stoppten die Beamten noch zwei Autoinsassen, die nach Anblick der Polizisten die Flucht ergriffen. Dabei warfen die Verdächtigen laut Bertram zwei hochwertige Uhren weg. „Daraus ergab sich der Verdacht der Hehlerei beziehungsweise des Diebstahls.“ Außerdem stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer unter Cannabiseinfluss stand. Weitere Verstöße am Rande der Abfallkontrolle: mehrere Handyverstöße, Reifenschäden, mangelhaft gesicherte Ladung sowie Verstöße gegen das Überholverbot.

Die Polizei Osnabrück stoppte einen Lkw, der voll mit gefährlichem Autoschrott beladen war. Quelle: Polizei Osnabrück

Deutlich gravierender waren da die Funde einen Tag später bei der Polizei Osnabrück. An der A30 bei Bad Bentheim kontrollierten die Beamten mehr als 50 Abfalltransporter im Grenzverkehr. Besonders kritisch war ein Lkw auf dem Weg von Großbritannien nach Polen. Er hatte fünf Altfahrzeuge samt Batterien geladen, dazu 36 Automotoren, 54 Stoßstangen und diverse Lenkräder – teils noch mit Airbag. Selbst Betriebsstoffe und gefährliche Bauteile waren in den Altautos noch vorhanden. Entsprechende Genehmigungen lagen nicht vor. Gegen Exporteur, Importeur und Spedition sind Ermittlungen eingeleitet worden. Laut Gesetzt drohen bis zu fünf Jahre Haft oder Geldstrafe.

Papiere passen nicht zur Ladung

Bei einem mit Kupferresten beladenen Lkw gab es Widersprüche zwischen den Papieren und der tatsächlichen Ladung. Noch dazu hatte der Importeur, für den die Ladung vorgesehen war, keine Genehmigung zum Empfangen und Verwerten derartiger Abfälle. Bei einem weiteren Transporter mit gepressten Kunststoffresten besteht der Verdacht, dass der Abfall nicht bei der in den Ladepapieren angegeben Verwertungs- und Entsorgungsfirma in Osteuropa entsorgt werden darf. Auch Verstöße wegen fehlender Kennzeichnung von Abfällen wurden geahndet.

Von Peer Hellerling