Lehrte

Für viele Familien gehört der Kirchgang zu den Traditionen am Weihnachtsfest – doch wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen gehen die Kirchengemeinden in diesem Jahr einen anderen Weg. Die HAZ-/NP-Redaktion Lehrte gibt einen Überblick über die Gottesdienste an Heiligabend:

Markuskirche Lehrte

15.30 Uhr: Gottesdienst mit Krippenspiel im Gemeindegarten an der Kirche

17 Uhr: Gottesdienst mit Krippenspiel im Gemeindegarten an der Kirche

22 Uhr: Abendgottesdienst im Gemeindegarten an der Kirche

Für alle Gottesdienste benötigen die Besucher eine Einlasskarte, diese gibt es am Freitag, 11. Dezember, 18.30 bis 20 Uhr, und am Sonnabend, 12. Dezember, 10 bis 13 Uhr, im Gemeindehaus.

St.-Martins-Kirche Sievershausen

15 Uhr: Online-Krippenspiel. Es ist auf Homepage der Gemeinde unter www.kirche-sievershausen.de zu sehen.

17 Uhr: Weihnachten im Dorf mit Glockengeläut. Jedes Gemeindeglied bekommt einen Predigtablauf, um vor seinem Haus innezuhalten. Dazu gibt es auch das Licht von Bethlehem, das sich jeder ab dem 17. Dezember in der Kirche abholen und dann an Heiligabend entzünden kann.

Matthäuskirche Lehrte

15 Uhr: Christvesper für Kinder hinter der Niklauskirche im Alten Dorf für maximal 70 Personen

16 Uhr: Christvesper mit Jugendchor in der Matthäuskirche für maximal 70 Personen

16 Uhr: Christvesper für Kinder hinter der Niklauskirche im Alten Dorf für maximal 70 Personen

17 Uhr: Christvesper mit Jugendchor in der Matthäuskirche für maximal 70 Personen

18 Uhr: Christvesper mit Jugendchor in der Matthäuskirche für maximal 70 Personen

22 Uhr: Christnacht in der Matthäuskirche

Für alle Gottesdienste müssen sich die Besucher anmelden. Dies ist ab Sonntag, 6. Dezember, auf der Internetseite www.matthäus-lehrte.de möglich. In besonderen Fällen werden sie auch über das Kirchenbüro unter Telefon (0 51 32) 83­ 70 77 entgegengenommen. Drei der Gottesdienste lässt die Gemeinde streamen, sodass Lehrter sie online verfolgen können.

Hämelerwald

15 Uhr: Christvesper auf dem Edeka-Parkplatz, Hildesheimer Straße 9

16 Uhr: Christvesper auf dem Park & Ride-Platz, Sternstraße

17 Uhr: Christvesper auf dem Rewe-Parkplatz, neben dem Abholmarkt hinter dem Fortuna-Center

Reithalle Arpke

15 Uhr: Familiengottesdienst mit kleinen Kindern

16.30 Uhr: Familiengottesdienst mit Schulkindern

18 Uhr: Christmette mit Schwerpunkt Erwachsene

Für alle Gottesdienste wird um Anmeldung im Internet auf www.kirche-arpke.gottesdienst-besuchen.de, im Kirchenbüro unter Telefon (0 51 75) 93 22 68, dienstags von 9 bis 12.30 Uhr, oder per Anmeldebogen aus dem Gemeindebrief gebeten.

Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert (Stand 04.12.2020, 11.55 Uhr)

Von Antje Bismark und Gabriele Felden