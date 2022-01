Arpke

Almuth Müller vom Verein Humanitäre Hilfe Osteuropa sammelt wieder für Bedürftige. Die Arpkerin trägt seit mehr als 30 Jahren gebrauchte Dinge zusammen und lässt sie mit dem Lastwagen nach Weißrussland und Moldawien liefern. Ende April startet die nächste Sammlung. Dann will Müller wieder einen 40-Tonner mit Sachspenden auf den Weg bringen.

Müller und ihr Team nehmen die Spenden am Freitag, 22. und 29. April, sowie am Freitag, 3. Juni, jeweils zwischen 15 und 17 Uhr auf dem DIA-Gelände, Zum Hämeler Wald 21, in Arpke an. Verladen werden nur Bananenkartons – auf den Lastwagen passen etwa 1500 davon. Müller bittet die Spender darum, sich schon jetzt überall dort, wo Bananen verkauft werden, mit den Kartons einzudecken. Denn in der Vergangenheit hatte es mitunter Engpässe gegeben, weil Interessierte an der Aktion fast zeitgleich bei den Lebensmittel- und Supermärkten angefragt hatten.

Spender sollen Kartons beschriften

Die Sachspenden müssen zudem sortiert und die Kartons entsprechend mit Buchstaben beschriftet sein, und zwar nach Damenkleidung (D), Herrenkleidung (H), Kinderkleidung (K), Babykleidung bis Größe 80 (B), Schuhe (SCH), Haushaltswaren (HW), Spielzeug (SP) und Handarbeitsartikel (W/ST). Zu Handarbeitsartikeln zählen Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Besteck, Küchenutensilien, Handtaschen, Regenschirme und elektrische Geräte wie Mixer oder Staubsauger.

Blick in den halbvollen 40-Tonner. Quelle: privat

Müller bittet darum, dass die Kleidung gewaschen und die Schuhe gesäubert sind. „Alles muss heile und tragbar sein. Ob die Sachen modern oder unmodern sind, spielt keine Rolle“, erklärt sie. Die Helfer nehmen zudem gern Fahrräder, Bobbycars, Schaukelpferde, Kinderwagen und -karren, Sportgeräte, Werkzeug, Koffer und Bettdecken an.

Die Arpkerin empfiehlt zudem, lieber halb volle, gut sortierte Kartons abzugeben, als solche, in denen alles durcheinander liegt. Das erspare den Packern eine Menge Arbeit. „Die Einfuhr der Hilfsgüter stellt sich zunehmend schwieriger dar, und der belarussische Zoll macht strenge Kontrollen“, erzählt Müller.

Lieferung für Familien, Kranke und Invaliden

Sie freue sich, dass die jüngste Lieferung Hilfsgüter im belarussischen Glusk Mitte Januar zur Verteilung freigegeben wurde. Der Lastwagen war im Juni in Arpke bestückt worden und Mitte Oktober in Richtung Belarus gestartet. „Die Verteilung hat sich für viele kinderreiche Familien, chronisch Kranke und Invalide wie Weihnachten angefühlt“, erklärt Müller. Das Leben in Belarus sei nach der Wahl von Machthaber Alexander Lukaschenko im letzten Jahr härter geworden. Die Arbeitslosigkeit habe zugenommen, Kündigungen seien an der Tagesordnung. „Den Alltag zu meistern, hungrige Kindermäuler zu stopfen, ohne Krankenversicherung im Bett zu liegen – all das ist ohne Hilfe von außen oft nicht zu ertragen“, betont Müller.

Von Katja Eggers