Lehrte

Erste Impfaktion an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte: Elf Schülerinnen und Schüler erhielten dort am Mittwoch ihre Corona-Schutzimpfung. „Ich habe das Gefühl, dass Schülerinnen und Schüler bislang kaum Impfangebote erhalten haben“, erklärt Schulleiter Bernhard Mellentin. Ziel sei es, an der IGS Lehrte eine höhere Impfquote zu erreichen. In der Oberstufe liege die Quote schon bei einem Wert über 80 Prozent, sagt der Schulleiter. In der Sekundarstufe 1 – Klassen 5 bis 10 – hingegen seien weniger als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler geimpft. Um diesen Wert zu verbessern, hat er in Kooperation mit der Praxis der Kirchröder Allgemeinmedizinerin Anette Othmer die Impfaktion an der Schule gestartet. In einem Ruheraum in der Schule in Lehrte erhielten die Mädchen und Jungen die Spritze.

„Jede Impfung zählt“

Mellentin ist etwas enttäuscht, dass das erste Impfangebot an der IGS am Mittwoch lediglich elf Schülerinnen und Schüler nutzten. Aber: „Jede Impfung zählt“, gibt sich der Schulleiter optimistisch. Die Geimpften könnten als Kommunikatoren ihre Mitschüler zur Impfung bewegen, meint Mellentin. Nach den Herbstferien am Mittwoch, 3. November, soll die zweite Impfaktion an der Schule starten. Die elf Erstgeimpften bekommen dann ihre zweite Impfung.

Mellentin wirbt für eine breitere Beteiligung an dem zweiten Angebot. Geimpfte Schülerinnen und Schüler hätten einen Vorteil gegenüber den Nicht-Geimpften: Die dreimal wöchentlich obligatorischen Testungen für Schülerinnen und Schüler entfielen, sagt er.

Ruben Timmler war einer der elf Schüler, die sich am Mittwoch impfen ließen. „Ich verspreche mir mehr Freiheiten von der Impfung“, sagt der Sechstklässler. Da er noch minderjährig ist, hat ihn seine Mutter bei der Impfung begleitet. Er wolle wieder problemlos Veranstaltungen besuchen können, erklärt er seine Motivation. Auch für seine Gesundheit sei ihm die Impfung wichtig. Er befürchte Langzeitfolgen bei einer möglichen Corona-Erkrankung. Davor wolle er sich mit einer Impfung schützen.

Die IGS geht als Vorbild voran

Die Stadtverwaltung Lehrte begrüßt das Impfangebot an der Integrierten Gesamtschule. Es sei das erste Angebot dieser Art an einer Schule in Lehrte. „Das Angebot kann auch als Vorbild für andere Schulen dienen“, sagt Pressesprecher Fabian Nolting. Bislang habe keine weitere Schule eine Impfaktion geplant. Ziel der Bundespolitik sei es, eine höhere Impfquote an den Schulen und in der Gesellschaft zu erreichen. Deshalb seien Angebote an Schulen eine sehr gute Ergänzung, meint er.

Von Max Baumgart