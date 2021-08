Hannover

Die Region Hannover sucht neue Besitzer für mehrere junge Katzen und Hunde. Es handelt sich um sechs Cocker Spaniel, einen Pinscher sowie zwei Katzen der Rasse Russisch Blau. Die Welpen wurden Ende Mai an der Autobahn 2 bei Lehrte gerettet. Die gerade einmal drei Monate alten Tiere saßen teils zu zweit in engen Boxen. Offenbar wollten illegale Händler aus Osteuropa sie zum Verkauf anbieten.

„Unser Ziel ist es, die Welpen in gute Hände zu geben“, sagt Petra Spieler, Leiterin des Fachdienstes Verbraucherschutz und Veterinärwesen der Region Hannover. Gesucht werden Personen, „bei denen die Tiere quasi als Familienmitglieder aufgenommen werden und auf Dauer bleiben können“. Aktuell befinden sich die frisch gekennzeichneten und geimpften Tiere im Braunschweiger Tierheim. Dort können die inzwischen fünf bis fünf Monate alten Welpen und die beiden Katzen auch nach Absprache besichtigt und abgeholt werden.

In enge Transportboxen eingepfercht

Auch dieser Cocker-Spaniel-Welpe wurde gerettet. Quelle: Region Hannover

Die sechs Cocker Spaniel sind drei Rüden und drei Hündinnen. Der Pinscher ist ebenfalls weiblich. Die beiden Russisch Blauen sind ein Kater und eine Katze. Die Tiere wurden Ende Mai an dem A 2-Rastplatz Lehrter See Nord entdeckt. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Jungtier an eine Person übergeben worden war – und rief die Polizei. Die weiteren Tiere, die die Beamten vor Ort entdeckten, hausten in engen Boxen an Bord eines ukrainischen Transporters.

Laut Region waren sie seit 24 Stunden unterwegs und sollten nach Belgien. Wegen „Unstimmigkeiten in den Impfunterlagen und wegen der tierschutzwidrigen Transportbedingungen“ beschlagnahmte die Veterinärbehörde die Welpen. Damit die Tiere nach ihrer Tortur nun auch wirklich in gute Hände kommen, erhebt die Region eine Schutzgebühr für die Aufnahme. Diese beträgt für die Hunde jeweils 750 Euro, bei den Katzen sind es 450 Euro pro Tier.

Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon

Sechs Cocker-Spaniel-Welpen wurden auf dem Autobahnrastplatz gerettet. Quelle: Region Hannover

„Schön wäre, wenn die Katzen zusammenblieben, dann würden wir sie eventuell etwas günstiger abgeben“, sagt Jan Philipp Tittus, bei der Region zuständig für die Vermittlung. Er ist erreichbar per E-Mail an janphilipp.tittus@region-hannover.de oder per Telefon unter (0511) 61 62 67 63. Die drei Cocker-Spaniel-Rüden, eine Cocker-Spaniel-Hündin und die zwei Katzen wären zum 30. August abzugeben Die übrigen Tiere können zum 22. September abgeholt werden.

Von Peer Hellerling