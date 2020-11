Lehrte/Aligse

Auf der einen Seite steht der Verein für Dorferhaltung und Umweltschutz, der in Aligse vehement gegen die Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums kämpft. Auf der anderen steht der Rat der Stadt, der den Aldi-Gegnern vorwirft, mit ihrem in der vergangenen Woche verteilten Flugblatt respektlos, unsachlich und unfair vorzugehen. Zwischen diesen beiden Fronten will jetzt Bürgermeister Frank Prüße vermitteln. Am Freitag kündigte er an, Vertreter der Aligser Bürgerinitiative zum Gespräch zu bitten, um „auf die Sachebene zurückzukommen“, wie das Stadtoberhaupt es formuliert.

Prüße : „Diskussion versachlichen“

„Ich möchte Missverständnisse ausräumen, Spitzen rausnehmen und die Diskussion wieder versachlichen“, sagt Prüße. „Wir müssen von der Ebene persönlicher Vorwürfe wegkommen“, betont er. Der Bürgermeister meint auch, dass manche Aussagen in dem Flugblatt des Aligser Vereins nur durch Missverständnisse zustande gekommen seien.

Die Aldi-Gegner hatten unter anderem der SPD vorgeworfen, eine Einwohnerversammlung zu dem Thema trotz der Corona-Pandemie erzwingen zu wollen und gesundheitliche Risiken für die Bürger in Kauf zu nehmen. SPD-Ratsherr Bodo Wiechmann habe den Bürgermeister sogar zwingen wollen, die Veranstaltung abzuhalten, hieß es. Letztlich war das Treffen samt Livestream aus der Aligser Sporthalle aber bereits abgesagt worden, bevor die meisten der Flugblätter der Aldi-Gegner in Aligse verteilt waren. Der Rat der Stadt reagierte in dieser Woche mit einem von allen Parteien unterzeichneten offenen Brief an den Verein für Dorfentwicklung und Umweltschutz. Das in dieser Form bisher beispiellose Papier hatte auch der Bürgermeister unterzeichnet.

Bürgermeister will an Einwohnerversammlung festhalten

Christdemokrat Prüße, selbst kein Freund des Aldi-Projekts vor den Toren Aligses, betont nun, er werde daran festhalten, die Aligser bei einer Einwohnerversammlung über die neuesten Entwicklungen zum Aldi-Logistikzentrum zu informieren. Das könne aber erst geschehen, wenn sich die Corona-Lage beruhigt habe und ein solches Treffen bedenkenlos möglich sei. Er räumt aber ein, dass die politischen Beratungen über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Logistikzentrum wie geplant bereits am 30. November im Bauausschuss aufgenommen werden.

